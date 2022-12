Jak získat odškodnění při úrazu na náledí? Důležitá je lékařská zpráva, kontakty a foto místa incidentu

Silnice a chodníky namrzají už třetí den po sobě. Záchranáři museli zasahovat u stovek zraněných. Co se dá dělat s tím, když upadnu na neuklizeném chodníku a je z toho zlomená ruka nebo noha? Hostem Ranního interview Radiožurnálu byl advokát Jakub Svoboda. Praha 12:50 21. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak postupovat, pokud se zraním v důsledku neudržované komunikace? | Foto: Markus Sch. | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Modelová situace: jdu ve městě po chodníku, spadnu, zlomím si ruku. Kdy mám nárok na odškodnění? Co o tom říká zákon?

Zákon říká, že nárok na odškodnění mám v případě, kdy vznikne nějaká škoda v důsledku zhoršené schopnosti komunikace, zde konkrétně chodníku. Ve chvíli, kdy jsou naplněny tyto podmínky, tak mohu uplatnit nárok na náhradu škody, která mi vznikla například tím pádem.

No a co mám potom dělat? Mám to někomu hlásit policii, strážníkům?

Tam je velmi důležité nejprve provést nějakou dokumentaci toho, co se stalo, minimálně třeba vyfotografovat chodník. Zkusit sehnat svědky, pokud tam někdo byl - víceméně kontakt, ty bych do budoucna mohl využít v nějakém řízení, a potom se obrátit na vlastníka té komunikace, případně na správce, a ten by měl měl odškodnit, ten by mi měl vyplatit nárok na náhradu škody.

Takže policii ani strážníky v tomto případě do toho tahat nemáme…

Tam si myslím, že to není potřeba, pokud nedošlo ještě k další situaci, kde by skutečně ta policie měla nějaké své místo. Ale myslím si, že tu dokumentaci těch věcí člověk vždycky může udělat sám. Je třeba vhodné, pokud je tam nějaká zdravotní pomoc, vzít si kontakty i na ty zdravotníky, kteří také mohou pomoci potom při případném dokazování toho, co se doopravdy stalo.

A kdo mi to odškodnění potom vyplácí?

Správně za toto odpovídá vlastník komunikace. Případně, kdy ta komunikace je svěřena do správy, tak potom by měl vyplácet správce té komunikace.

Koho zkontaktovat?

No, říkáte, že máme kontaktovat majitele nebo správce komunikace. Ale co když nevím, komu ten chodník u toho domu patří? Ono třeba ve městech jsou to majitelé domů nebo radnice...

Zpravidla drtivá většina chodníků patří obcím, to znamená, tam je to buď obec, anebo jak jsem říkal, pokud ta obec má svěřeno do správy ty komunikace, tak potom nějaké technické služby nebo nějaká jiná organizace, která je odpovědná za údržbu těch komunikací.

V případě, že je komunikace soukromá, tak tam je potřeba zjistit z katastru nemovitostí, komu ta daná komunikace patří a na toho vlastníka se posléze obrátit.

K tomu vlastnímu řízení… Je tedy ideální, jak už jste říkal, to zdokumentovat, mít nějaké fotky toho chodníku, ideálně mít svědka. Co dalšího je potřeba? Zřejmě asi nějaká lékařská zpráva?

Určitě. Pokud došlo k poškození zdraví, tak samozřejmě lékařská zpráva, případně může přicházet v úvahu znalecký posudek, protože se odškodňuje bolestné, odškodňuje se i případné ztížení společenského uplatnění, což je vlastně věc, kdy v důsledku toho úrazu jsem se nemohl naplno zapojit do mého života nejen pracovního, ale i osobního.

Může se samozřejmě odškodňovat i náhrada mzdy. Ve chvíli, kdy jsem v důsledku toho úrazu nemohl vykonávat práci, tak mi vznikla nějaká škoda tím, že mi ušla mzda atd. To znamená určitě lékařské zprávy, pokud došlo k nějaké věcné škodě - například se mi v důsledku pádu rozbije notebook, který jsem měl v batohu - tak je to je potřeba zdokumentovat a to následně tvoří tu škodu a hodnotu, která se nahrazuje.

Musí každý případ končit u soudu, nebo podle vašich zkušeností se dá domluvit mimosoudně?

Vím, že v určitých případech se to osobně dá domluvit, ale nutno říci, že řada případů končí u soudu, ať už kvůli sporu o tom, jestli vůbec ta odpovědnost vznikla, či nikoliv, anebo případně kvůli sporu o výši té škody.