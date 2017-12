Až do pondělního rána se v Čechách bude tvořit náledí. Policisté varují před cestou po D1

„Náledí by se mělo vytvářet během večerních a nočních hodin při teplotách od minus jednoho do minus pěti stupňů Celsia. I v průběhu pondělí bude přetrvávat, ovšem v nejnižších polohách teploty půjdou lehce nad bod mrazu a náledí by mělo s postupným vysýcháním silnic zanikat,“ popsal Radiožurnálu meteorolog Josef Hanzlík.

Sníh a náledí už komplikují dopravu například na Kladensku. Některé autobusové spoje nabírají desítky minut zpoždění. Policisté tam evidují 12 dopravních nehod. V jednom případě boural v centru Kladna autobus do svodidel.

Policisté varují také před cestou po dálnici D1 na Vysočině. Nejhorší situace je na 131. kilometru ve směru na Brno, kde je po hromadné nehodě dvou nákladních a tří osobních aut průjezdný jen levý jízdní pruh.