Náměšť na Hané není xenofobní, obhajuje starostka petici proti výstavbě domu pro lidi s postižením

V Náměšti na Hané nedaleko Olomouce má vzniknout domov pro 12 lidí s mentálním nebo fyzickým handicapem. Plán olomouckého hejtmanství se ale nelíbí zhruba čtvrtině obyvatel Náměště, kteří proti němu podepsali petici. Má 477 podpisů a podpořilo ji i zastupitelstvo městysu. Svůj podpis pod petici připojila i starostka Náměště na Hané Marta Husičková z ODS. Jaký k tomu měla důvod, vysvětlovala v rozhovoru pro Radiožurnál.

Co se vám na projektu nelíbí?

Musím se přiznat, hlavně se mi nelíbil postup, který zvolili pracovníci Olomouckého kraje, když projekt připravovali. V transformačním plánu Nových Zámků, poskytovatele sociálních služeb, se dočítáme, že se mají dělat kulaté stoly, besedy, přednášky, a potom teprve se má řešit samotná stavba. To se ale nestalo, což je možná příčina toho, že vznikla petice a proč ji podpořilo i naše zastupitelstvo.

Samozřejmě nemáme vůbec nic proti osobám se zdravotním postižením. Když jsem si sama udělala v hlavě sumář našich občanů, tak jsem jich napočítala nejméně šest se zdravotním postižením, kteří v Náměšti žijí a které bereme jako sobě rovné. Nemáme problém se zdravotním postižením.

Paní starostko, ale přeci jen jeden ze signatářů, pan Filip, zmínil kromě obav o charakter zástavby i jiné důvody. Konkrétně uvedl: „Nelíbí se mi to z důvodu toho, že je tu rodinná zástavba. Během posledních deseti let se tady nastěhovalo spoustu rodin s malými dětmi. Myslím si, že to není vhodné, aby se tady pohybovali lidé s nějakým mentálním nebo fyzickým postižením v blízkosti malých dětí. Děti si sem volně chodí hrát, prostě jako na vesnici, a není to úplně vhodné.“ Jak se stavíte k tomuto zdůvodnění jednoho z obyvatel?

Přiznám se, že tento názor nesdílím. Víte, kdyby si mnozí, kteří podepsali petici, uvědomili způsob postižení, možná by takto nemluvili. Na druhou stranu žijeme v demokratickém státě a každý má právo na svůj názor. Možná to tak pan Filip nemyslel.

S mnohými iniciátory petice jsem mluvila na jednom ze setkání, které vzniklo až po podepsání petice, které jsme svolali. I členové petičního výboru vyjádřili snahu najít (pro domov) jiné místo. Opravdu si nemyslím, že je na začátku Náměště ten prostor pro osoby se zdravotním postižením vhodný. Nemyslím si to.

REAKCE HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE „Rozumím, že mohlo dojít k informačnímu šumu. Pravda je, že projekt teprve připravujeme. V této fázi se napřed seženou pozemky, pak se řeší projektová dokumentace. Na základě té se jedná s dotčenými obcemi. Tady se to pochybení dá velice rychle odstranit. (…) Určitě najdeme společné řešení,“ věří hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (za hnutí ANO). „Vůbec nemám problém, pokud se dohodneme na jiném pozemku.“

Dívala jsem se na to. Ono je to vlastně na kraji obce, za posledním z rodinných domků. V čem je to místo problematické? Kde by to podle vás bylo výhodnější?

Snažila jsem se už podívat do územního plánu. Mám vytipované dvě lokality. Také členové petičního výboru říkali, že budou nápomocni k tomu, abychom našli jiné místo. Podívejte, smyslem transformačního plánu je dostat lidi z Nových Zámků do obcí, které jsou vhodné pro život těchto lidí. A ne je dát někam na okraj Náměště. To si myslím, že rozhodně vhodné nebylo, protože do centra Náměště z kraje města je to téměř kilometr.

Takže vy byste budovu umístila blíže centru?

Ano. Samozřejmě se musím dívat také na to, abychom nevyvolali další vlnu nevole a podobně. Mrzí mě, že se mi teď dostává do rukou spoustu negativních odezev na petici.

Fakt bych chtěla znovu upozornit na to, že Náměšť není xenofobní. Dovedeme soužít s osobami se zdravotním postižením. Dlouhou dobu jsme měli jako člena rady člověka na vozíčku. Víme, co tito lidé potřebují.

Rozhodně bych chtěla v tomto adventním čase říct, že budeme hledat řešení. Už jsem mluvila se zástupcem asistenta pana hejtmana (Ladislava Oklešťka za ANO). Chci se s ním ještě tento týden sejít a navrhnout mu spolupráci v této oblasti, aby se otupily hroty, které teď vznikly.