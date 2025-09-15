Náměšť nad Oslavou dostane tři nové kamery. Pohlídají náměstí, nádraží a základní školu
Na pořádek v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku budou dohlížet tři nové kamery. Radnice je nechá instalovat na náměstí, u nádraží a k základní škole Husova. Na posledním místě bude například dohlížet na zaparkovaná auta nebo ukládání odpadu do kontejnerů.
„Jsou to kamery, které umí – na rozdíl od těch předchozích – dobře přenášet i noční záběry,“ říká pro Český rozhlas Vysočina bezpartijní starosta Jan Kotačka.
„Měli jsme tady testovací kameru, která byla na balkoně této radnice. A když bychom si vzali brýle a měli lepší zrak, možná z té kamery dokážeme přečíst i otvírací dobu na poště,“ pochvaluje si.