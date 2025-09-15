Náměšť nad Oslavou dostane tři nové kamery. Pohlídají náměstí, nádraží a základní školu

Na pořádek v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku budou dohlížet tři nové kamery. Radnice je nechá instalovat na náměstí, u nádraží a k základní škole Husova. Na posledním místě bude například dohlížet na zaparkovaná auta nebo ukládání odpadu do kontejnerů.

Náměšť nad Oslavou Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

kamery (ilustrační foto)

Náměšť nad Oslavou modernizuje kamerový systém (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Jsou to kamery, které umí – na rozdíl od těch předchozích – dobře přenášet i noční záběry,“ říká pro Český rozhlas Vysočina bezpartijní starosta Jan Kotačka.

„Měli jsme tady testovací kameru, která byla na balkoně této radnice. A když bychom si vzali brýle a měli lepší zrak, možná z té kamery dokážeme přečíst i otvírací dobu na poště,“ pochvaluje si.

jif Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme