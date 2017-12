Žádné čistky, říká Stropnický. Ministři Babišovy vlády by ale mohli propustit asi 10 politických náměstků

Noví ministři by mohli ze svých úřadů propustit celkem asi desítku takzvaných politických náměstků - sociálních demokratů nebo lidovců, kteří na rozdíl od odborných náměstků nepatří pod služební zákon. Změny ve vedoucích funkcích ve státní správě jsou obvyklé po nástupu každé nové vlády. Menšinový kabinet předsedy hnutí ANO Andreje Babiše je ale první, který začíná vládnout po přijetí zákona o státní službě. Praha 18:30 14. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) chce propustit několik zaměstnanců spojených s exministrem Zaorálkem | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Služební zákon prosadila minulá koaliční vláda ČSSD, hnutí ANO a lidovců, aby nebylo možné měnit vysoké státní úředníky tak snadno jako třeba lidi, kteří pracují pro soukromý podnik. Má zajistit státní správě stabilitu.

Pirát Ferjenčík: Babišova vláda by měla být zdrženlivá, důvěru zřejmě nedostane Číst článek

Zákon se ale netýká politických náměstků. Například ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) už avizoval, že se chce rozloučit s lidmi, kteří pracují v Černínském paláci kvůli stranické nominaci. Podle Martina Stropnického to ale nebudou žádné čistky.

„Patří k tomu i samozřejmě nějaká lehká - zdůrazňuji lehká - obměna na některých místech, ale jde výhradně o místa, která byla politickými nominacemi. Čili žádné čistky nebo hony na čarodějnice, jak se často v médiích objevuje, když se vymění pár lidí, kteří jsou politicky a osobně spjati s odcházejícím ministrem, nic takového. Já potřebuji kontinuitu, především diplomatické služby, aby fungovala,“ říká říká nový šéf české diplomacie Martin Stropnický.

Ministr kultury Ilja Šmíd | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Nový ministr kultury, muzikolog Ilja Šmíd (za hnutí ANO), chce v budoucnu ve svém úřadě zrušit funkci minimálně jednoho politického náměstka. Informoval o tom s tím, že se ale nejdřív s prací svých zástupců v úřadě důkladně seznámí.

„Právě dnes jsem měl rozhovor se všemi náměstky s výjimkou jednoho. Mám dva politické náměstky a čtyři náměstky odborných sekcí. Domluvil jsem se s nimi, že v řádu jednoho dvou měsíců nehodlám dělat žádné personální změny, chci je poznat v práci, ale počítám s tím, že do budoucna zruším minimálně jednu pozici politického náměstka,“ prozradil Ilja Šmíd.

Naopak nová ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za hnutí ANO) řekla, že personální změny v úřadě nechystá.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Žádné výměny lidí dělat nebudeme. Já z ministerstva pro místní rozvoj pocházím, byla jsem tam donedávna odbornou náměstkyní, takže všechny své kolegy opravdu velmi dobře znám. Nebudu dělat žádné změny, my jsme doposud žádné politické náměstky neměli, my jsme měli pouze odborné náměstky,“ vysvětlila Dostálová.

Na ministerstvu pro místní rozvoj by ale mohlo vzniknout samostatné oddělení specializované na IT technologie. IT teď musí řešit všechny sekce zvlášť. Nové oddělení by také za úřad jednalo s odbornými firmami.

S odbornými náměstky je to složitější

Ministr může přestat spolupracovat také s odborným náměstkem, ale je to podstatně složitější. Odvolat úředníka ve státní službě není možné podle zákoníku práce. Úředník musí dostat třeba špatné služební hodnocení, přijít o bezpečnostní prověrku nebo odejít po zrušení svého místa. To ale vyžaduje nové organizační schéma celého úřadu.

Změny jsou navíc podle zákona možné každý rok k poslednímu prosinci. Tak na to má nová vláda zhruba dva týdny. A vicepremiér Richard Brabec (ANO) nedávno připustil, že by ještě do konce roku nějaké změny ve vedení resortů nastat mohly, třeba kvůli úsporám.