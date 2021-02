Náměstek Černý: Do Německa by mohlo odjet jen 10 pacientů. Nesměli by mít britskou mutaci viru

Německo by mohlo přijmout jen deset českých pacientů s covidem-19. Podmínkou Němců by navíc bylo, aby převezení pacienti neměli britskou mutací koronaviru. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to v neděli řekl náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý. Ladislav Dušek, šéf Ústavu zdravotnických informací, dále uvedl, že se kvůli vysokému počtu hospitalizovaných zatím neobnoví plánované zákroky se v nemocnicích. Praha 17:10 7. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo v pátek organizovalo převozy 25 lidí z Chebu a Sokolova sanitkami do nemocnic v Praze, Středočeském a Plzeňském kraji | Foto: Leoš Kučera | Zdroj: GŘ HZS ČR

K převozu pacientů z přetížené nemocnice v Chebu do blízkého Německa vyzval vládu mimo jiné Karlovarský kraj, vznikla i petice obyvatel.

Ministrův náměstek Černý v neděli řekl, že převozy by byly jen symbolickým gestem, protože z jednání s Německem vyplynulo, že můžou pro české pacienty nabídnout minimum lůžek. Česká strana by navíc musela prokázat, že pacienti nemají britskou mutaci koronaviru, která se podle odborníků šíří rychleji než původní typ.

Převozy pacientů po Česku jsou pro nás drahé, říká hejtman Kulhánek. Chce spolupráci s Německem Číst článek

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) s dalšími zástupci resortu včetně Černého chebskou nemocnici ve čtvrtek navštívili. Podle náměstka má nemocnice objektivně problémy jako nedostatek lékařů na interním oddělení, ale při návštěvě vyšly najevo i jiné věci.

„V chebské nemocnici leží relativně velký počet německých občanů, kteří by měli být odesláni do Německa, a to se neděje,“ uvedl Černý.

Dodal, že v Česku je dostatečná kapacita volných lůžek, aby bylo možné zajistit místo pro všechny pacienty ze všech krajů.

Situace v nemocnici Cheb je týdny vypjatá. Podle mluvčího Karlovarské krajské nemocnice Vladislava Podrackého prošlo za leden zdejším oddělením ARO 50 pacientů, před covidem to bylo okolo 160 pacientů ročně.

I lůžka JIP jsou přetížená. Běžně je na nich asi 25 lidí měsíčně, v lednu 61. Ministerstvo v pátek organizovalo převozy 25 lidí z Chebu a Sokolova sanitkami do nemocnic v Praze, Středočeském a Plzeňském kraji.

Podle dřívějších vyjádření Blatného a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) lze k převozům využívat také vrtulníky.

28 procent testů pozitivních

Elektivní, tedy plánované zákroky se mezitím v nemocnicích v blízké době neobnoví kvůli množství hospitalizovaných s covidem-19. Počet hospitalizovaných by musel klesnout asi na 2000, nyní je takových pacientů 5800, uvedl šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Dodal, že se zastavil pokles denních přírůstků nakažených, což zřejmě působí šíření britské mutace koronaviru.

Imunolog Hel: V Česku je přítomnost britské mutace v řádu desítek procent, situace je alarmující Číst článek

Kdyby předchozí trend poklesu pokračoval, dostával by se už podle něj počet hospitalizovaných pomalu na úroveň, kdy by bylo možné zahájit i plánované operace a zákroky. Počty nově nakažených ale stagnují.

Poměr pozitivních testů z celkového počtu provedených se podle Duška drží zhruba na 28 procentech, což je poměrně hodně. „Pokud by to začalo růst, tak je to naprosto jednoznačná známka toho, že dochází ke zvyšování virové nálože v populaci,“ vysvětlil.

Dušek reagoval také na informaci, že nemocnice do statistik pacientů s covidem-19 nehlásí ty hospitalizované s nemocí, kteří už mají negativní test, přestože v zařízení stále leží s navázanými potížemi. Šéf Ústavu zdravotnických informací to potvrdil, problém z tohot však podle něj neplyne.

„Víme, že zátěž nemocnic je pokračující," vysvětlil. Nejde podle něj o nic nového, systém tak funguje delší dobu a poskytuje pro řízení zdravotnictví dostatečné informace. Jedním z důvodů, proč je tak nastaven, je ulehčení administrativy nemocnicím, uvedl Dušek.