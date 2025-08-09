Náměstek ministra školství: Maturita je v naší společnosti více než zkouška, je to téměř kulturní fenomén
Státní organizace Cermat musí věnovat zvýšenou pozornost ověřování testových úloh před použitím ve zkouškách, vyplývá z analýzy jednotné přijímací a maturitní zkoušky ministerstva školství. To teď navrhuje zřídit dohledový orgán, který bude na přípravu a vyhodnocení zkoušek dohlížet. „Chceme požadovat, aby byla nastavena standardní obtížnost, technicky se tomu říká kotvící úlohy,“ říká pro Radiožurnál náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS).
Cermat letos čelil kritice kvůli obtížnosti maturitního testu z matematiky, navíc v něm byla chyba, jedna úloha měla více správných řešení. Chyba byla letos také v testech přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia. Už jsem citoval závěr analýzy, podle které Cermat musí věnovat zvýšenou pozornost ověřování testových úloh předtím, než je zařadí do testů. Znamená to, že zatím se otázky dopředu netestovaly?
Otázky se testovaly, ale v omezenějším rozsahu a v některých případech – toto říká ta analýza –, došlo i mezi pilotním testováním a ostrým použitím k nějaké další úpravě otázek, která třeba už znovu testována nebyla.
„Změny v Cermatu začnou fungovat v podstatě okamžitě,“ říká náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS).
Takových mnohdy detailnějších věcí analýza ukazuje celou řadu, takže z toho vyplývají ta doporučení nebo opatření, která budeme chtít jako vedení ministerstva školství, aby Centrum pro zjišťování výsledků provedlo. Plus k tomu zřídíme dohledový orgán.
Ještě bych řekl, že tyto problémy jsou v České republice dlouhodobé a také je pozorujeme v řadě jiných zemí, které mají podobné systémy. Když se o tom bavíme třeba se zahraničními kolegy, tak například v Litvě letos na jaře řešili velmi podobné věci jako my s matematikou.
Vy jste už říkal, a já jsem to předtím také citoval, že ministerstvo chce zřídit nový dohledový orgán. Jak má být velký a kdo v něm má být?
Nemá být velký. Mají v něm být nezávislí odborníci vně rezortu, chceme tam ale také zapojit představitele České školní inspekce, která je důležitým zdrojem know-how pro jiné typy testování, než které provádí Cermat.
Česká školní inspekce totiž zajišťuje v České republice realizaci mezinárodních srovnávacích šetření typu Pisa a podobné, takže chceme – to je také jedno z doporučení té analýzy –, aby bylo více využíváno toto know-how a aby byl Cermat v intenzivnější interakci se zkušenostmi, které přináší Česká školní inspekce i mezinárodní prostředí.
Co všechno bude dohledový orgán dělat, bude třeba řešit i celkovou obtížnost testů?
To by měl řešit i Cermat. My chceme požadovat, aby byla nastavena nějaká standardní obtížnost, technicky se tomu říká kotvící úlohy, podle kterých bude měřena obtížnost všech ostatních úloh v testu, tedy aby toto bylo lépe kalibrováno.
Dohledový orgán by se pak na toto měl dívat v jednotlivých předmětech, které jsou zkoušeny, ale i jako celek. To také víme, že bylo diskutováno ve veřejném prostoru, někdy byly debaty o tom, jestli matematika nebo čeština byla jednodušší nebo těžší. Dohledový orgán by měl tedy řešit celkovou kalibraci těch testů v jednom roce, ale i v čase.
Také chceme na základě toho doporučení, aby byla ta příprava ještě dlouhodobější a systematičtější, než jak probíhala dnes.
‚Maturita je kulturní fenomén‘
To zadání bude, že by maturitní testy měly být stejně přísné, jako letos, nebo méně či více přísné?
To není úplně předmětem této analýzy, myslím, že to bude diskuse i v dohledovém orgánu, i politická, která souvisí s jinou věcí. Musíme se bavit odděleně o jednotných přijímacích zkouškách a o maturitě, respektive pojetí a koncepci a roli těchto zkoušek.
U jednotných přijímacích zkoušek říkáme otevřeně, že kromě ladění toho procesu a digitalizace, která proběhla za našeho působení, považujeme za nejpodstatnější, aby se snížil význam jednotných přijímacích zkoušek tím, že se budou posilovat kapacity oborů, kam se hlásí velké počty dětí.
K tomu také dáváme krajům a dalším zřizovatelům silné impulsy a nové nástroje, které v minulosti neměli.
U maturity je to asi na širší společenskou debatu. Myslím, že maturita je v naší společnosti více, než zkouška nějakých pragmatických parametrů, vlastně nějaký kulturní fenomén –nechci říkat národní kulturní památka nehmotného charakteru – a impulsy, které vedly k tomu, že byla zavedena státní maturita, hodně pramenily z takto laděné debaty.
My chceme, a to je jiná věc než tento audit, aby se otestovala koncepce nějaké minimální středoškolské zkoušky, kterou by žáci skládali zhruba v polovině běhu střední školy. To by mohlo otevřít v budoucnu cestu k tomu, že by se třeba proměnil dále charakter maturity, kde je zjevné, že to je v jakési krizi nebo střetu s tím, jaké je dnes paradigma ve vzdělávání, individualizace vzdělávacích cest.
Máme tam koncept nepodkročitelné laťky, kterou všichni mají přeskočit, ale to přestává vyhovovat realitě i pro talentované a jejich podporu.
Podle mého názoru tedy budeme muset hledat jinou podobu maturity a než ji nalezneme, budeme muset zlepšit mechanismy Cermatu, jak to identifikuje tento audit. Chceme ale také, aby byl pilotně otestován koncept minimální středoškolské zkoušky pojaté gramotnostně a kompetenčně jinak.
Ještě stručně k tomu, čím jsme začali. Kdy začnou fungovat změny v Cermatu, bude to už příští školní rok?
V podstatě okamžitě. Teď je otázka doběhu jednotlivých změn, ale realizace těch doporučených kroků už byla zahájena. Některá rozhodnutí nebo interní akty, které z toho vyplývají, už v tuto chvíli byly vydány. Řada těch věcí je velmi technická.
Cermat má v tuto chvíli úkol na tom pracovat. Z vedení ministerstva se vrátí k nějakému jejich implementačnímu plánu v příštích měsících, ale ty rozhodující kroky, včetně aktu o zřízení toho dohledového orgánu, už byly provedeny.