Jarošova cesta: ‚Hamáčkův‘ náměstek jel do Ameriky kontrolovat rekonstrukci ambasády za stovky milionů

Začala stamilionová rekonstrukce budovy Stálé mise při OSN v New Yorku. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí ministerstva zahraničních věcí. Probíhající opravy přijel v září řešit do Spojených států i Pavel Jaroš (ČSSD), náměstek šéfa diplomacie, který byl v minulosti obviněn v kauze předražených ambasád. Podle bývalého diplomata Petra Koláře by proto neměl Jaroš takovou agendu řešit. Stejně hovoří i exministr Tomáš Petříček (ČSSD).

Praha 5:00 15. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít