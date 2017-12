Tejc se má stát Pelikánovým politickým náměstkem. 'Bude protiváhou lobbistům,' tvrdí ministr

„Je to někdo, kdo má dlouholetou přímou zkušenost z vysoké politiky i z mé oblasti, a zároveň někdo, kdo v tuto chvíli nemá politické angažmá a není ve službách žádné strany," vysvětlil Aktuálně.cz Pelikán své rozhodnutí.

Bývalý sociální demokrat se tak stane Pelikánovým politickým náměstkem. Tejc stejně jako ministr ve sněmovně působil v ústavně právním výboru.

Podle serveru Pelikán uvažuje o tom, že Tejce do funkce jmenuje počátkem nového roku. Definitivně se ale zatím ještě nerozhodl. Podle ministra by se Tejc měl starat o prosazování nových zákonů. „Mohla by to být protiváha lobbistickým tlakům," dodal.

Tejc patřil ke kritikům bývalého premiéra Bohuslava Sobotky a úřadujícího předsedy ČSSD Milana Chovance.

Ve sněmovních volbách už Tejc nekandidoval a na konci listopadu oznámil, že po 20 letech odchází ze sociální demokracie.

Odchod zdůvodnil tím, že širší vedení strany odmítlo odpovědnost za debakl v říjnových volbách do sněmovny a neumožní změnu politiky ČSSD.