Policie kvůli Čapímu hnízdu obvinila i náměstkyni jihlavského primátora. Podepsala žádost o dotaci

V případu dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo padlo další obvinění. Mladá fronta Dnes uvedla, že policie stíhá i náměstkyni jihlavského primátora z hnutí ANO Janu Mayerovou. Deníku to potvrdila sama Mayerová, která žádost o dotaci na Čapí hnízdo před lety podepsala. Jihlava 10:26 12. října 2017

„Dle informací od mého právního zástupce se mě obvinění týká. Obálka přišla, je na poště. Jen jsem ještě nenabrala dost sil, abych si to vyzvedla," uvedla náměstkyně pro MF Dnes. Mayerová žádost o dotaci na Čapí hnízdo před lety podepsala.

Náměstkyně je od letních prázdnin v pracovní neschopnosti. Podle deníku uvažuje o tom, že se do vedení radnice nevrátí na plný úvazek.

Kvůli dotaci na Čapí hnízdo už policie obvinila předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a místopředsedu Jaroslava Faltýnka, který je lídrem kandidátní listiny ANO pro sněmovní volby v Kraji Vysočina. Babiše podle žádosti o vydání podezírá z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se měl dopustit dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek vinu popírají. Tvrdí, že kauza je má poškodit před volbami.

Mayerová na kandidátce figuruje na 10. místě. Krajský předseda ANO Josef Kott ČTK v pondělí řekl, že kvůli této kauze změny na kandidátní listině nepředpokládá.

ANO je v jihlavské koalici spolu s ČSSD a lidovci. Mayerová má podle MfD od těchto stran podporu, aby pokračovala ve funkci až do pravomocného rozhodnutí soudu. „Pokud nepadne rozsudek, tak se na ni dívám jako na nevinnou," řekl deníku primátor Rudolf Chloupek (ČSSD).

Proti Mayerové se nestaví ani lidovecký náměstek primátora Jaromír Kalina, uvedla MfD. Kalina je také trestně stíhán, a to v kauze týkající se vodovodů a kanalizací v Jihlavě.

Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat její majitele. Díky změně dosáhla na evropskou dotaci, kterou by jako firma z koncernu Agrofert podle všeho dostat nemohla.