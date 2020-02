Vzal mě za rameno a začal mě násilím vytahovat, popisuje nevidomá žena, kterou vyhodil taxikář

Nevidomou Květu Šubrtovou surově vyhodil řidič společnosti Bolt z auta na ulici na pražském Žižkově. „Já jsem dost citlivá, takže mi to ještě bude trvat, než se úplně vzpamatuju. Řekl mi, že bude mít celé chlupaté auto,“ popisuje napadená žena v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Muž totiž odmítl převézt vodícího psa. Případem se zabývá policie, která událost kvalifikuje jako přestupek. Na incident upozornil Deník N. Praha 19:54 17. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záběr taxikáře, jak vyhazuje nevidomou ženu z auta | Zdroj: Adriana Bártlová

Jak k incidentu s řidičem přepravní společnosti Bolt došlo? Byla jste na pražském Žižkově a odtamtud jste si zavolala odvoz?

Trošku jsem se tam zamotala, zabloudila jsem a protože jsem z hotelu slyšela hlasy, tak mi bylo jasné, že se tam někdo nachází. Vešla jsem dovnitř a požádala jsem o pomoc, paní mi pomohla namačkat do Boltu adresu a počkala se mnou na řidiče. U Boltu nejde bohužel nahlásit nějaká poznámka, že třeba mám slepeckého pejska, to bych tam určitě napsala. Nastoupila jsem, po mně pes a on mi řekl: „S tím psem ale jako ne, proboha.“ Říkala jsem mu, že se bez pejska neobejdu, že jsem nevidomá. Řekl mi, že ho to ale vůbec nezajímá.

Vůz jste měla již zaplacený?

Ano, říkala jsem mu, že to mám prostě zaplacené, protože se mi to strhlo automaticky z platební karty. Řekl mi, že to zaplacené nemám a že se prostě účastník nedostavil.

Jak s vámi řidič komunikoval?

Začal být docela vulgární. Řekl mi: „K...., do p..., vylez z toho auta.“ Já jsem mu řekla, že to se přeci nedělá takhle mluvit se zákazníkem. On mi řekl: „Jak nedělá? Prostě vylez z toho auta.“

Ale vy jste dál seděla v autě?

Ano, řekl mi, že na mě může klidně zavolat policii. Tak jsem jí začala volat já, protože se musím dostat domů. Vyndavala jsem telefon, když viděl, že opravdu policii vytáčím, tak mu došlo, že by asi nepořídil. A řekl mi: „Nikoho volat nebudeš, prostě vypadneš.“ Obešel auto, otevřel mi dveře, nejdřív mi vytáhl psa.

Toho jste měla kde?

Pejska jsem měla pod nohama u sedadla spolujezdce. A potom začal tahat mě. Vzal mě za rameno, začal mě násilím vytahovat, tahal mě tak, že jsem spadla na zem. On říkal: „Opovaž se ještě jednou takhle někoho zavolat, já tě nebudu se psem brát.“ Celá jsem se rozklepala, byla jsem v šoku.

Jak mě vytahoval z auta, asi mně tam někam na zem spadla slepecká hůl. Naštěstí se nerozbila, protože bez ní bych se neobešla. Má v sobě takovou vysílačku, která mi hlásí tramvaje a zapíná semafory.

Co bylo dál?

Jedna paní to natáčela na telefon, potom se ke mně seběhli ti lidé z hotelu. Posadili mě do křesla. Nemohla jsem mluvit ani dýchat, takže oni potom volali policajty a záchranku.

Jste zraněná?

Nejsem, měla jsem štěstí, že když jsem padala, tak jsem měla ruce před sebou. Ale kdybych byla zraněná, tak si myslím, že by to tomu řidiči bylo stejně jedno. Strašně mě ale bolí hlava, ještě to není úplně v pořádku. Jsem dost citlivá, takže mi to ještě bude trvat, než se úplně vzpamatuju.

Zažila jste v minulosti podobné jednání?

Ne, ne vůbec. Jsou třeba taxikáři, kteří vám řeknou: „Nezlobte se, já nemůžu brát pejsky, protože jsem alergik.“ To samozřejmě beru na vědomí, protože každý má nějaké problémy. Ale když vám to ten řidič řekne slušně, tak se taky musíte nějak zachovat, takže už jsem takhle několikrát zůstala stát na ulici. Vždycky se se mnou ale snažili domluvit. Vždycky mi říkali, že tihle řidiči musí brát psy, navíc když to mají napsáno na obojku a postroji česky i anglicky.

Vysvětlil vám řidič, proč je pro něj převoz vodícího psa problém?

Říkal, že bude mít celé chlupaté auto. Myslím si, že každý řidič musí čas od času auto vyčistit. Třeba když tam přijde někdo od bahna. Ale celé auto od chlupů by určitě neměl, protože ten pes byl pod nohama.

Slyšela jste o někom, kdo by měl podobnou zkušenost jako vy?

Bohužel ano. Už jsem slyšela o více případech, takže jsem ráda, že děláme tento rozhovor, protože nejde jenom o mě. Většina taxikářů by se měla zamyslet, aby se takhle nechovali. Stává se to bohužel často, že taxikář někoho s pejskem odmítne, sice je to všechno slušně, ale odmítne.

Ohlásila jste to na policii? Jste s ní v kontaktu? Budete to řešit?

Určitě. Já jsem hned těm lidem říkala, ať osloví policii. Takže policie dorazila, ukázali jsme jim to video, nad kterým kroutili hlavou, a poté přivolali záchranku. Tam mě zkontrolovali a policisté mě potom odvezli zpátky domů.

Máte možnost navštívit psychologa, aby vám pomohl se s tím vyrovnat?

Počkám do zítra, jak mi bude. Poté bych zavolala na neurologii, protože já jsem k tomu ještě epileptička. Tohle byl pro mě takový dvojí zážitek, protože jsem se bála, aby to neskončilo ještě hůř.