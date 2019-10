Soud snížil trest jednomu z Nizozemců, kteří v Praze napadli číšníka. Odpyká si 5,5 roku ve vězení

Bratři Armin a Aräsh Nahviovi z Nizozemska si odpykají 5,5 roku a pět let vězení za loňské brutální napadení číšníka v centru Prahy. Pražský vrchní soud v úterý potvrdil, že muži spáchali těžké ublížení na zdraví, nikoliv pokus o vraždu, jak skutek kvalifikovala státní zástupkyně. Arminovi snížil odvolací senát trest o půl roku, Aräshovi výši původního trestu potvrdil. Součástí verdiktu je i desetileté vyhoštění obou bratrů z České republiky. Praha 11:38 15. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bratři Armin a Aräsh Nahviovi z Nizozemska | Zdroj: ČTK

Devětadvacetiletý Armin a o tři roky starší Aräsh přicestovali v dubnu 2018 do české metropole s dalšími přáteli na rozlučku se svobodou. Na zahrádce restaurace u obchodního centra Quadrio se skupina dostala do sporu s obsluhou, protože si do podniku přinesla vlastní alkohol a odmítala odejít.

Z následné bitky vyšel nejhůře číšník, který přispěchal na pomoc manažerovi restaurace. Po útoku zůstal ležet v bezvědomí s komplikovanými zlomeninami lebky a s krvácením do mozku.

Městský soud bratrům letos v dubnu nepravomocně uložil šest a pět let vězení za těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Státní zástupkyně chtěla pro oba muže přísnější, alespoň desetileté tresty a vyhoštění z Česka na neurčitou dobu. Skutek chtěla kvalifikovat jako pokus o vraždu.