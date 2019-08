Útok na číšníka: státní zástupkyně chce pro bratry z Nizozemska přísnější tresty, soud žádá další posudek

Státní zástupkyně žádá přísnější tresty pro bratry z Nizozemska, kteří loni zbili v Praze číšníka. U odvolacího jednání v úterý trvala na tom, že se dopustili pokusu o vraždu a měli by dostat alespoň desetiletý trest. Pražský vrchní soud si vyžádá další posudek znalce, který by měl pomoci objasnit charakter zranění. Armin a Aräsh Nahviovi si mají podle nepravomocného rozsudku odpykat šest a pět let za těžké ublížení na zdraví a výtržnictví.

