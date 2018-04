Napadený číšník není v ohrožení života. Čekají ho ale náročné operace a dlouhá léčba, sdělila nemocnice

Číšník, kterého v sobotu v Praze poblíž Národní třídy napadla skupina Nizozemců, je mimo ohrožení života. Serveru iROZHLAS.cz to ve čtvrtek potvrdil mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Filip Brož, kde napadený leží. Podle něj ho ale ještě čeká nejméně jedna náročná operace kvůli poranění obličeje. Praha 15:25 26. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skupina sedmi mužů napadla v Praze za nákupním centrem Quadrio číšníka, který následně skončil v nemocnici | Zdroj: Policie ČR

„Z informací, které mám k dispozici, není pacient v ohrožení života,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Brož. „Čeká ho stomatochirurgický výkon, konkrétně má mnohačetná poranění obličejového skeletu.“

„Jedná se o opravdu náročnou operaci a pacienta teprve čekají vyšetření, která ukážou, kdy bude moci operace podstoupit a konkrétně o jaké druhy operací se bude jednat,“ dodal mluvčí s tím, že Všeobecná fakultní nemocnice se na podobné operace specializuje.

Na otázku, jak dlouho bude ještě číšník hospitalizován, odpověděl: „Dá se asi říct, že doba hospitalizace bude ještě relativně dlouhá.“

Majitel restaurace, kde číšník pracuje, ve středu řekl serveru Lidovky.cz, že napadený má zlomenou čelist a podstoupil operaci oka a hlavy. To potvrdil serveru iROZHLAS.cz také Brož. „Pacient byl do Všeobecné fakultní nemocnice převezen v sobotu vpodvečer. Bylo zjištěno, že akutní je neurochirurgický zákrok, proto byl pacient přeložen jinam a dnes se již pacient nachází v naší nemocnici,“ popsal ve čtvrtek mluvčí.

Projevili lítost

Incident se stal u obchodního centra Quadrio. Číšník skupinu sedmi mužů z Nizozemska ve věku 24 až 32 let upozornil na to, že na zahrádce restaurace nemohou popíjet vlastní alkohol. Útočníci ho povalili na zem, kde ho začali mlátit pěstmi a kopat do něj. Poté, co zůstal bezvládně ležet na zemi, z místa utekli.

Obvodní soud pro Prahu 1 poslal ve čtvrtek dva Nizozemce do vazby. Jsou podezřelí z trestného činu těžkého ublížení na zdraví, za který jim hrozí až 10 let vězení.

Podle státního zástupce Jana Lelka oba hlavní podezřelí projevili lítost. „K fyzickému útoku se doznali, projevili nad ním lítost, dokonce i stud nad svým jednáním. Zároveň vyjádřili ochotu finančně poškozenému pomoci,“ řekl Lelek ve vysílání Radiožurnálu. „Zřejmě si zpětně uvědomili následky, které způsobili.“

Další tři Nizozemce podezřelé z výtržnictví potrestal soud podmínkou a na pět let je vyhostil ze země. Českou republiku musí opustit do pěti dnů. Protože rozhodnutí soudu na místě akceptovali, je rozsudek pravomocný.

Zbývající dva Nizozemce policie neobvinila, protože se měli snažit situaci uklidnit.