Přeji jim co nejpřísnější trest, aby to byl odstrašující příklad pro další cizince, řekl napadený číšník

„Byl jsem na půl mrtvý na zemi,“ řekl pro pořad Očima Josefa Klímy s tím, že ztratil vědomí, když do něj útočníci kopali. „Spadl jsem na zem na hlavu.“

Napadený číšník není v ohrožení života. Čekají ho ale náročné operace a dlouhá léčba, sdělila nemocnice

Incident se stal u obchodního centra Quadrio. Číšník skupinu sedmi mužů z Nizozemska ve věku 24 až 32 let upozornil na to, že na zahrádce restaurace nemohou popíjet vlastní alkohol. Útočníci ho povalili na zem, kde ho začali mlátit pěstmi a kopat do něj. Poté, co zůstal bezvládně ležet na zemi, z místa utekli.

Číšník Miroslav řekl, že mu útočníci „urvali skelet“. „Mám tam šrouby,“ popsal. Už dříve mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Filip Brož serveru iROZHLAS.cz řekl, že „měl mnohačetná poranění obličejového skeletu“. „Dá se asi říct, že doba hospitalizace bude ještě relativně dlouhá,“ dodal tehdy Brož.

Policie útočníky zadržela na letišti. Dva Nizozemce vzápětí propustili, protože ze záběrů bylo patrné, že se snažili ostatní uklidňovat. Další tři podezřelé z výtržnictví potrestal soud ve zkráceném řízení podmínkou a na pět let je vyhostil ze země.

Zbývající dva Nizozemce poslal soud do vazby. Jsou podezřelí z trestného činu těžkého ublížení na zdraví, za který jim hrozí až 10 let vězení. Číšník Miroslav by jim přál „co nejpřísnější trest... aby to byl odstrašující příklad pro další cizince.“