‚Uklidni se, Vietnamčíku.‘ Kontrolora z obchodní inspekce čeká kvůli napadení prodejce soud

Kontrolor z České obchodní inspekce, který v polovině dubna uhodil vietnamského obchodníka, skončí před soudem. Policie původně chtěla řešit jen rozbitý telefon, státní zástupkyně ale obžalobu rozšířila i na ublížení na zdraví, jak zjistil server iROZHLAS.cz. Za to přitom podle zákona hrozí až tři roky ve vězení. Hlavní líčení by mělo proběhnout v polovině září. Jindřichův Hradec 12:00 11. srpna 2019

„Mohu říci, že už je v té věci nařízeno hlavní řízení a je na dotyčného podaný návrh na potrestání pro tři přečiny – pro ublížení na zdraví, výtržnictví a poškozování cizí věci,“ řekla pro server iROZHLAS.cz okresní státní zástupkyně jindřichohradeckého zastupitelství Yvetta Švecová.

K incidentu došlo v polovině dubna tohoto roku v rámci kontroly obchodní inspekce. Podle prodejce Šon Chunga se jeden z kontrolorů choval nevhodně – před obchodem zahazoval nedopalky nebo si občas odplivl na zem.

„Myslím si, že to nebylo z mé strany moc diplomatické, když jsem ho upozornil: ‚Nedělejte mi tu nepořádek.‘ A taky jsem za to od pana inspektora schytal větou v přesném znění: ‚Uklidni se, Vietnamčíku.‘ To už jsem vnímal extra negativně. Moje bezprostřední reakce byla taková, že jsem si vytáhnul mobil a snažil jsem se tohle chování zdokumentovat,“ popsal tehdy v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Chung s tím, že poté ho kontrolor udeřil do tváře a tím mu vyrazil z ruky mobilní telefon.

Ublížení na zdraví

Policie celou věc ukončila a předala na okresní státní zastupitelství s tím, že mělo dojít jen k poškození mobilního telefonu. „Zkrácené přípravné zřízení bylo ukončeno pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci,“ uvedla mluvčí policie v Jindřichově Hradci Hana Millerová.

Státní zástupkyně incident ale vyhodnotila jinak a obžalobu rozšířila i na ublížení na zdraví. „Usoudili jsme, že na základě provedených důkazů a vzhledem k charakteru zranění toho poškozeného, je na místě to kvalifikovat i na základě dalších ustanovení trestního zákoníku,“ vysvětlila. Podle zákona za ublížení na zdraví hrozí až tříleté odnětí svobody.

Výzvu, aby se dostavil k soudu, obdržel už i Chung. „Vypadá to tak, že 12. září jdu k soudu,“ uvedl pro iROZHLAS.cz. „Pro mě je váha nějaké veřejné omluvy větší, než třeba zaplacení toho rozbitého telefonu,“ dodal. Jednání proběhne u Okresního soudu v Jindřichově Hradci.

Redakce se prostřednictvím jihočeské inspekce snažila kontaktovat i obžalovaného kontrolora. Podle ředitelky úřadu Martiny Střihavkové bude možné případné dotazy předat až na začátku následujícího týdnu. Také uvedla, že kontrolor by měl být postaven mimo službu.

„Na případy trestního stíhání samozřejmě reaguje služební zákon. Takže my v momentě, kdy budeme mít informaci o tom, že inspektorovi bylo sděleno obvinění, tak budeme určitě potupovat podle služebního zákona a v tom momentě bude inspektor postaven mimo službu do vydání rozhodnutí,“ vysvětlila s tím, že zatím je dál v aktivní službě.