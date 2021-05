Odpoledne se otevřou náplavky na pravé straně Vltavy. Praha ale povodňovou situace stále sleduje

Magistrát už od neděle předpokládal, že od opatření upustí v pondělí. A tak se i stalo. Náměstek primátora pro bezpečnost Petr Hlubuček ze Spojených sil pro Prahu Radiožurnálu potvrdil, že je možné opatření platná pro první povodňový stupeň zrušit.

Vedení města, respektive povodňová komise, před jedenáctou hodinou skončila schůzku s Povodím Vltavy, kde si upřesňovali postup. Průtok Vltavy přitom klesl pod hraničních 450 kubíků za vteřinu.

„Hladina Vltavy může kolísat. Snížení průtoku automaticky neznamená rozvolnění všech protipovodňových opatření,“ mluvčí magistrátu Vít Hofman.

„Nechceme s rozvolňováním opatření otálet. Ověříme si, jestli ta situace platí a jestli první povodňový stupeň pominul,“ dodal.

Kolísavý průtok

Podle Hofmana se už ale situace uklidnila i na přítocích Berounky a Sázavy. Právě kvůli zmíněné kolísavosti průtoku ale bude komise jednat znovu i v úterý dopoledne a situaci dál sledovat.

V pondělí se tak znovu otevřou náplavky, kde podle Hofmana víceméně žádné riziko nehrozí. Jako první by se měly otevírat náplavky na pravé straně řeky. Na té Smíchovské se musí počkat na to, až se nábřeží opláchnou od naplavenin.

Otevřít by se měla i protipovodňová vrata u Kampy na Čertovce. Ta mimochodem město uzavřelo, mimo různá cvičení, vůbec poprvé od roku 2013. Znovu by taky měly začít jezdit přívozy, které jsou preventivně mimo provoz od sobotního rána.

Analýza říčky Rokytky

Pražský magistrát si zároveň nechá vypracovat analýzu povodňových rizik podél říčky Rokytky na území hlavního města. Materiál by měl být hotov nejpozději do poloviny března 2023 a vyjde na maximálně 5,22 milionu korun. Vyplývá to z dokumentu, který v pondělí schválili pražští radní. Město nyní vypíše zakázku, v které najde dodavatele dokumentu.

Praha vybudovala protipovodňová opatření zejména podél Vltavy. Stavět je začala stavět v 90. letech a zejména pak po povodni v roce 2002. Vznikly mobilní zábrany nebo valy.

Na menších tocích město budovalo takzvané suché poldry, které jsou schopny zadržet vodu. Rovněž nechalo původně narovnaná koryta opět zklikatit. Potoky a říčky tak jsou schopny déle zadržet vodu, než se rozlije do krajiny.