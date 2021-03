Policisté se kvůli porušování opatření zaměří i na náplavku. ‚Nemají na to kapacitu,‘ kritizuje je radní

Pražští policisté provedli během úterý několik tisíc kontrol. Přesto za slunečného počasí zaplnily náplavku nebo Riegrovy sady davy lidí. Někteří nedodržovali vládní nařízení, která mají zamezit šíření koronaviru. Policie drtivou většinu prohřešků, jako nenošení roušek nebo nedodržení rozestupů, řešila domluvou. Nicméně podle radního Prahy 2 pro bezpečnost Michala Zuny (TOP 09) nemá k množství kontrol dostatečné kapacity. Policie to ale odmítá. Praha 15:09 31. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé na náplavce na břehu řeky Vltavy 30. března 2021 | Zdroj: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia

Pražští policisté měli v úterý plné ruce práce. Lidé totiž vyrazili za slunečného počasí do ulic metropole a mnohdy nedodržovali vládní opatření.

„V průběhu včerejšího odpoledne až do večerních hodin jsme řešili větší množství porušení vládních nařízení souvisejících s otevřením restauračních zařízení a shromažďování osob,“ uvedla pro server iROZHLAs.cz mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.

Česko má za úterý 8568 případů covidu. Poprvé od začátku února byl úterní nárůst pod 10 tisíc Číst článek

Policisté podle ní provedli tisíce kontrol. „V průběhu včerejšího dne jsme v Praze provedli bezmála 8000 kontrol. Bezmála 1600 kontrol bylo v centru města a přibližně 6000 kontrol na hranicích města na záchytných bodech,“ upřesnila.



Největšími problémy byly podle Kropáčové shromažďování většího počtu lidí, nenošení roušek, nedodržení rozestupů nebo nedodržování zákazu vycházení po 21. hodině. Přestupky v drtivé většině řešili domluvou.

„Bezmála dvacítka osob byla oznámena správnímu orgánu pro podezření z přestupkového jednání, ale týká se to především provozovatelů stánků občerstvení a restauračních zařízení, kteří nedodrželi aktuální vládní nařízení,“ doplnila mluvčí pražských policistů.

Konečně sme ten hnus porazili a mužem si užívat. Oh wait. pic.twitter.com/QLzHGYirbI — Ondřej Golis (@OndejGolis) March 30, 2021

Pražští strážníci řešili ke středečnímu poledni za uplynulý den 889 porušení vládních opatření proti šíření covidu-19.

V případě nenošení roušky či respirátorů evidují strážníci z celkového počtu 800 případů. Za ně uložili 17 pokut v celkové výši 17 400 korun a šest případů předali správním orgánům. „V ostatních případech pak postačila domluva,“ uvedla pro agenturu ČTK mluvčí městské policie Irena Seifertová.

200 lidí u stánku

U stánku s nápoji na pražském Žižkově se v úterý sešlo například kolem 200 lidí. Po výzvě policie se lidé v klidu rozešli, majitel stánku ale bude čelit přestupkovému řízení.

Stovky lidí se ale v úterý sešly také v Riegrových sadech a na pražské náplavce u Rašínova nábřeží. A někteří zůstali i po 21. hodině, odkdy platí zákaz vycházení. Policisté v autech se zapnutými modrými majáky je pak z megafonu upozorňovali na porušování vládních nařízení.

„Na místě bylo i po 21. hodině několik desítek osob. Policisté provedli kontroly těchto osob. A vysvětlili jim aktuální vládní nařízení,“ uvedla Kropáčová.

Nedostatek policistů?

Situace je podle radního Prahy 2 pro bezpečnost Michala Zuny alarmující. Kapacity policistů a strážníků na množství kontrol podle něj nejsou dostatečné.

„Když žádám bezpečností složky o řešení této situace, tak odpovědí je, že Policie České republiky na to nemá kapacitu, protože 30 tisíc lidí hlídá okresy, a městská policie na to nemá kapacitu, protože prioritou jsou kontroly v metru,“ řekl pro iROZHLAs.cz.

Prohřešky na místě podle něj řeší jen dvoučlenná hlídka. „Řešit to jdou na místo dvoučlenné hlídky. To znamená, že dvoučlenná hlídka jde do Riegrových sadů, dvoučlenná hlídka jde na náplavku. Ale na náplavce je třeba 800 až 1000 lidí a v Riegrových sadech jsou to také stovky lidí,“ dodal Zuna.

Kropáčová to ale odmítla. Podle ní má policie v současné chvíli dostatečné kapacity. „Když problém nastane, tak ho okamžitě řešíme a naše síly přerozdělíme tak, jak je potřeba,“ upozornila.

Pražané zaplnili pražské parky a náplavku, protože nemají jinou možnost kam vyrazit v těchto skoro až letních teplotách do přírody. Proto opět apeluji na propojení Prahy s okresy Praha-východ a Praha-západ. Pomohlo by to rozptýlení lidí do většího prostoru, @jhamacek. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 31, 2021

Magistrát podle Zuny zatím osadil náplavku informačními tabulemi upozorňujícími na dodržování opatření a zřídil AntiCovid Team, který tvoří pracovníci bezpečností agentury CrowdSafety.

Návrh na otevření Prahy

Řešením by podle Zuny bylo částečné otevření Prahy. „Můj návrh řešení by byl takový - umožnit pohyb osob přes okresy, aby se Praha, Praha-východ a Praha-západ považovaly za jeden. Z mého pohledu by bylo ideální, aby to byla Praha a Střední Čechy. Aby měli Pražané možnost odjet a nekoncentrovali se na náplavce nebo v Riegrových sadech.“

Praha a okolí nebudou považovány za jeden okres. ‚Znamenalo by to příliš vysoké riziko,‘ řekl Hamáček Číst článek

Spojení Prahy s Prahou-východ a Prahou-západ navrhovali pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN).

„Opakovaně jsem žádal pana vicepremiéra Hamáčka, aby okresy Praha-východ a Praha-západ byly dohromady s hlavním městem brány jako jeden celek a lidé by se pak neshromažďovali na těch několika málo kouscích přírody ve městě,“ zopakoval ve středu pro iROZHLAS.cz Hřib.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) to ale minulý týden odmítl. „Podle odborníků by to znamenalo příliš vysoké riziko v době, kdy se trend epidemie obrací a je naděje na rychlé zlepšení,“ uvedl Hamáček.

Ohledně náplavky ve středu prohlásil: „Problém není, že na náplavce byli lidé, ale že neměli roušky. Kdyby je měli, tak není problém.“ A dodal: „Problém by neměl být o tom, že čím více policistů, tím více budou lidé opatření dodržovat. Věřím, a zatím se ukazuje, že je to správný postup, že lidé mají zájem sami sebe a své blízké ochránit.“

Převážná většina Pražanů podle Hřiba opatření dodržuje. Obyvatele metropole zároveň vyzval, aby k procházkám využili i jiná, méně frekventovaná místa. „Lidé by se měli soustředit na dodržování rozestupů a využívat méně frekventovaná místa pro procházky ve městě. Dali jsme dohromady web Prahou bezpečně, kde je výčet dalších míst, kam je možné vyrazit na procházku a nebude tam tolik lidí na jednom místě,“ doporučil.

Další kontroly

Policejní mluvčí Kropáčová upozornila, že kontroly frekventovaných míst budou pokračovat: „Policisté budou v průběhu dnešního dne opakovaně kontrolovat problematická místa. Náplavka je jedním z nich, ale zaměříme se i na Riegrovy sady, tak na restaurační zařízení, které mají okénkový prodej, aby tam nedocházelo ke shromažďování a větší místa, kde je větší pohyb osob.“

Podle Hamáčka se kontroly zpřísní: „Pokud vím, po včerejší zkušenosti policie přijala taková opatření, aby se to už neopakovalo. Na místě bude přítomnost policie stálá. Každý, kdo tam přichází, bude mít vše v pořádku, nebo bude ze strany policie upozorněn či řešen.“

„Drtivá většina občanů opatření dodržuje. Patří jim za to dík. Pak je tady malé procento těch, kteří je nedodržují, a ti pak zaměstnávají policii,“ dodal ministr. A zopakoval, že rozvolnění může přijít až po snížení počtu pacientů s covidem-19 v nemocnicích.

V zastaveném území obce musí lidé nosit respirátory, nanoroušky nebo chirurgické roušky. Pití alkoholu na veřejně přístupných místech je nyní zakázané. Pokud si lidé koupí občerstvení z okénka, musí při jeho konzumaci udržovat alespoň dvoumetrový odstup od ostatních, nejde-li o členy jedné rodiny.