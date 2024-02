Náprava křivd, nebo nesmyslné rozdávání? Sněmovna se hádá kvůli občanství pro potomky exulantů

Narovnání historických křivd, či rozdávání českého státního občanství lidem, kteří už s Českem nemají mnoho společného? Novela zákona o státním občanství, kterou ve Sněmovně předložili vládní poslanci, vzbuzuje nevoli u opozice. Počítá totiž s tím, že by české občanství mohli získat prohlášením i potomci exulantů ve čtvrté generaci. Nikoli tedy jen děti a vnoučata, jak tomu je doposud. V Pro a proti Českého rozhlasu Plus se střetli dva poslanci. Pro a proti Praha 23:44 20. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít cestovní pas | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„O zákonu se bavíme od roku 1999, mezitím dospívá další generace, na kterou by se to mělo vztahovat. Za normálních okolností by všichni tito lidé české občanství měli, protože by je dědili po svých rodičích. Nevidím v tom žádný problém a je dobře tu křivdu napravit,“ vysvětluje spoluautor návrhu, poslanec Vladimír Balaš (STAN), proč je potřeba rozšířit občanská práva i na další generaci českých krajanů.

Naopak poslanec Radek Koten (SPD) mluví o rozdávání českého občanství lidem, kteří nikdy nežili v Česku, neumí česky a neznají české reálie. A upozorňuje, že občanství znamená i volební právo.

„Můj strýc v roce 1966 emigroval do USA, do Phoenixu v Arizoně. Jeho vnoučata a pravnoučata už česky neumí, nikdy tady nebyli. Nedokážu si představit, že by měli občanství ani jakým způsobem by mohli v korespondenční volbě v Česku volit. Nechápu, proč by mohli získat české občanství pouze prohlášením, bez dokládání jakékoliv dalšího dokladu, a proč by měli ovlivňovat to, kdo bude spravovat daně lidí v České republice,“ kritizuje poslanec SPD.

Koaličnímu návrhu vytýká také to, že jde o poslaneckou předlohu. „A to z toho důvodu, že je vynecháno vypořádání připomínek v meziresortním řízení. Takže mezi ministerstvy není diskuse o tom, zda je to proveditelné či nikoli,“ nastiňuje.

Podle Balaše jde ale o standardní metodu návrhů zákonů. Připomíná taky, že od roku 1999 byl projednáván na všech úrovních a doporučení byla právě ve smyslu současného návrhu.

„Pan Koten patrně zkouší své příbuzné z češtiny a z reálií, že tak dobře ví, jak všichni Češi, všichni krajané žijící v zahraničí znají české reálie,“ reaguje poslanec STAN na další slova svého kolegy.

„A taky mě trochu rozesmává to, že by ovlivnili nějaký politický systém v Česku, že by rozhodili volby. V ČR je osm a půl milionů oprávněných voličů a krajanů bude tak promile. Tuto námitku musím zcela odmítnout,“ dodává.

Zdravotní turistika je lichý argument

Koten dále naznačuje, že s českým občanstvím získají krajané i nárok na zdravotní péči v Česku. Kdyby návrh prošel mezirezortním řízením, bylo by podle poslance možné zjistit, zda budou mít třeba nějaký nárok na zdravotní péči v ČR.

„Protože například operace slepého střeva u nás stojí od 40 do 50 tisíc korun, kdežto v USA stojí to samé, nicméně v dolarech. Zahráváme si s tím, že se nám tady rozšíří jakási zdravotní turistika,“ varuje.

Balaš tyto námitky odmítá. Připomíná, že občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči. Podmínkou ale je, že jsou součástí českého systému zdravotního pojištění.

„Navíc cizinci u nás také mají právo na bezplatnou zdravotní péči a vyplývá to buď z našeho členství v Evropské unii, nebo z dvoustranných mezinárodních smluv. Mimo jiné se to týká i Američanů, kteří v ČR nemají vůbec žádnou vazbu, ani přes krajany. Takže to je opravdu lichý argument,“ zdůrazňuje.

Nepochybně vědí, kde Česko je

Naopak Česko by podle Balaše přiznáním občanství lidem s českými kořeny mnohé získalo.

„Mohli bychom získat podporu v zahraničí, know-how, užitečné kontakty, které by pomohly rozvíjet ČR v ekonomické oblasti, ve vzdělávací, v kulturní oblasti, a to je důležité. A navíc jsou to lidé, kteří mají přirozeně afinitu k Česku. Nemyslím, že všichni krajané budou žádat o občanství, ale ti, kteří ano, nepochybně vědí, kde Česko je,“ říká.

„A není pravda, že by nemuseli dokládat vůbec nic. Minimálně dokládají nějakou příbuzenskou linii, rodné listy, doklady o tom, že uzavřeli manželství a další,“ připomíná poslanec hnutí STAN Vladimír Balaš.

Koten si stojí za tím, že je získávání občanství prohlášením poměrně bizarní. „Ti lidé absolutně nevědí, kde Česká republika je, a věděli by to pouze, pokud by se sem jeli například léčit nebo na nějakou dovolenou. Ale že by tady chtěli pracovat a že by tady chtěli žít, to je lichý argument,“ myslí si poslanec hnutí SPD.

