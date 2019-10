Náramků pro vězně se používá méně, než se čekalo. Podle soudců chybí pachatelům domácí zázemí

Sto padesát lidí v současnosti hlídají elektronické náramky pro vězně. Většinou je nosí pachatelé odsouzení k trestu domácího vězení. Pětina lidí pak má zařízení jako náhradu vazby. Právě takový je stav po roce fungování dlouho odkládané novinky. Probační a mediační služba očekávala, že počet náramků bude vyšší. Podle Soudcovské unie pro ně nemá řada odsouzených potřebné domácí zázemí. Praha 6:00 16. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektronický náramek (ilustrační foto). | Foto: Karel Šanda / Empresa Media | Zdroj: Profimedia

Ministerstvo spravedlnosti při spuštění systému loni v září počítalo s tím, že náramků postupně využije 600. Zatím jich je čtvrtina.

„Možná jsme čekali, že počet bude růst trochu rychlejší. Ale řekla bych, že jak justice funguje, potřebuje opravdu trochu času, aby soudci věřili a porozuměli, co jim tento systém vlastně přináší. Ta čísla i z našeho pohledu byla vypočítána jinak, ale to byla teorie a teď vidíme, jaká je praxe,“ potvrzuje Radiožurnálu větší očekávání ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Podle Soudcovské unie brání častějšímu ukládání trestu domácího vězení to, že odsouzení mnohdy nemají zázemí pro potřebné technické vybavení. Například žijí na ubytovnách nebo v azylových domech.

„Trest domácího vězení lze uložit člověku, který vede ‚spořádaný život‘ kromě toho, že spáchal trestný čin. Žije dlouhodobě na jednom místě, a to na místě civilizovaném, v dosahu mobilního signálu a v trvalé domácnosti,“ vysvětlila prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová.

Dlouhé hledání dodavatele

Problém je podle unie i tehdy, když nemá odsouzený trvalý přívod elektřiny. Vězně totiž kromě náramků hlídá i domácí základnová stanice. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že je s fungováním systému spokojené. Další podrobnosti oznámí ve středu.

Celkem už náramek nosilo asi 300 lidí. Podle dřívějších statistik náramky nejčastěji hlídají pachatele maření výkonu úředního rozhodnutí, neplatiče alimentů a zloděje.

Na elektronické náramky se čekalo od roku 2010, kdy se do zákona dostal pojem „domácí vězení“. Vybrat dodavatele technologie trvalo státu osm let. Pět tendrů skončilo neúspěšně. Podařilo se to až na šestý pokus, kdy soutěž vyhrála izraelská firma SuperCom.

Za prvních 280 náramků a provoz monitorovacího centra na šest let zaplatilo ministerstvo 15,6 milionu korun. Další zařízení může dokupovat do počtu 2500 kusů. Při plném využití by měl stát za šest let zaplatit 93 milionů korun.