Sokol o krizových opatřeních: Není to právní diskuse, vláda měla postupovat ústavně správným způsobem

Stát přijímal restriktivní opatření podle špatného zákona. Místo, aby o věci rozhodla vláda v rámci nouzového stavu, vydávalo opatření ministerstvo zdravotnictví v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví. Soud ve čtvrtek čtyři opatření k 27. dubnu zrušil. Advokát Tomáš Sokol ve vysílání Radiožurnálu upozornil, že velkým problémem je nesrozumitelnost celého procesu pro veřejnost. Praha 21:39 23. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle advokáta Tomáše Sokola rozhodnutí soudu nelze bagatelizovat. Archivní foto | Zdroj: Český rozhlas

„To si dokáže představit i laik, že takhle jednoduché to není,“ reagoval advokát Tomáš Sokol ve čtvrtek navečer na vyjádření ministerstva zdravotnictví, které se bránilo tím, že je rozhodnutí soudu je pouze právní diskuse a že řeší jen formu přijatých opatření, ne opatření samotná.

ONLINE: Vláda požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Chce, aby platil až do 25. května Číst článek

Podle Sokola to rozhodně není pouze právnická diskuse. Soud zrušil dvě velmi podstatná omezení občanských svobod, které se podle advokáta hned promítnou do života společnosti od pondělí 27. dubna, pokud vláda neučiní adekvátní kroky. „To je skoro až nepřijatelná bagatelizace,“ dodává.

Právní hra

Vláda by se podle něj měla chovat transparentně. Může podat kasační stížnost a požádat o odklad vykonavatelnosti rozhodnutí. Ale veřejnost to bude velmi znejišťovat a nemuselo by pro ni být jasné, co se děje. Jestli soud vyhověl, nebo nevyhověl odkladu.

Po skončení „prvního běhu“, tedy po prvních deseti dnech nouzového krizového opatření, neměla vláda podle advokáta přecházet na fintu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. „A pokud se domnívají, že je takové opatření potřeba, tak se k němu měli přihlásit ústavně správným konformním způsobem a omezit to nařízením vlády, jako tomu bylo na začátku,“ říká Sokol.

Rozhodnutí soudu respektuji, ale přijde mi absurdní, řekl Babiš. Opatření podle něj zachránila tisíce životů Číst článek

„V té věci se snad nějak orientují právníci, a to ještě jen někteří,“ upozorňuje.

Celá věc je podle něj velmi nepřehledná a komplikovaná pro veřejnost. Lidé dostávají zprávu, že přesun z vládních opatření na ministerstvo zdravotnictví byl nezákonný a že 27. dubna přestane platit. Zároveň se ale lidem vysvětluje, že od 27. začne platit další režim podle něčeho jiného. „A budou se ptát, co ten soud zrušil, co ještě platí. To není dobře.“

Otázka prodloužení nouzového stavu je podle Tomáše Sokola jasná. Pokud vláda bude chtít nadále omezovat volný pohyb a jiná základní práva, bude muset být nouzový stav.

„Nouzový stav je to, co legitimuje omezení občanských práv. Bez nouzového stavu to nepřipadá vůbec v úvahu. Vyplývá to ze zákona o nouzovém stavu. Až po jeho vyhlášení je možně diskutovat o dalších nařízení vlády, která by omezovala svobody,“ uzavírá.