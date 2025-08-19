Národní akreditační úřad by nezasahoval, kdyby bylo vše v pořádku, říká rektorka Univerzity Karlovy
Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková musela dvakrát odvolávat Jaroslava Brože, děkana Katolické teologické fakulty. Ten se tomu brání soudní cestou a dočasně pověřil vedením fakulty proděkana Aleše Prázného. Králíčková však vedení fakulty uložila šéfce tamních odborů Michaele Falátkové. „Akademický senát Katolické teologické fakulty projevil nedůvěru k docentu Brožovi i jeho vedení,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Králíčková.
Kdo nyní vede Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy? Nehrozí trojvládí?
Dotaz naprosto chápu, abych ho ale objasnila, je třeba se vrátit do minulosti. Akademický senát Katolické teologické fakulty již jednou odvolal pana docenta Brože.
Tehdy se bránil soudní žalobou. Paní soudkyně řekla, že o tom musí rozhodnout, ale do té doby, než o tom rozhodne, vrací pana děkana Brože zpátky na fakultu.
V tu chvíli byl zvolen nový akademický senát. Pan Brož a jeho vedení včetně docenta Prázného dál fungovali. Bohužel se ale vršily další důvody a nové skutečnosti, čili nový akademický senát s novým předsedou, panem Vopřadou, odvolal pana docenta Brože podruhé. 25. července jsem se pokusila osobně mu odvolání předat.
Proč je pro vás docent Prázný, kterého prosazuje odvolaný děkan Brož jako dočasného šéfa, nepřijatelný?
Když byl poprvé odvolán pan docent Brož, sešla jsem se s panem docentem Prázným a požádala jsem ho o zdrženlivost v tom smyslu, že on není zvoleným děkanem.
Chtěla jsem, aby jednal v zájmu toho, aby se na fakultě mohlo vyučovat, bádat, aby se studenti cítili v bezpečí, aby tam nepanovalo toxického prostředí, které bohužel na fakultě je, o čemž svědčí opakovaná závažná podání ombudsmance.
Pan docent Prázný ale naše domluvy nerespektoval, věc zlehčoval a bohužel se ukazuje, že pod jeho vedením nespěje fakulta k připravenému zimnímu semestru. Prokazatelně nejsou připravené rozvrhy, nekomunikovalo se s garanty studijních programů.
Naše vnitřní Rada pro vnitřní hodnocení pozastavila přijímání studentů do jednoho ze studijních programů. A teď dokonce přišla velká kontrola z Národního akreditačního úřadu, čili důvěru v něj opravdu nemám.
Platné předpisy
Prázný ale trvá na tom, že podle platných předpisů zůstává statutárním zástupcem fakulty. A prý nebude akceptovat vaše, podle něj, jak řekl, nezákonné kroky. To je dost složitá situace, ne?
Ano, situace je to složitá. Velmi mne mrzí, že pan docent Prázný není schopen akceptovat kroky, které jsme my jako zaměstnavatel zcela v souladu a s respektem k samosprávě fakulty a v souladu se zákoníkem práce a zákonem o vysokých školách učinili.
Překážky, které mu byly předány minulý týden, jsou jednostranným aktem ze strany zaměstnavatele, a pan docent Prázný by to měl akceptovat.
Jenomže on tvrdí, že se oprávnění rektorky podle zákona o vysokých školách vztahují pouze na děkana, nikoli na jiné zaměstnance fakulty. Jste si jistá, že nemá pravdu?
Existuje celá řada právních názorů na tyto složité věci, ale na druhé straně jsem naprosto přesvědčená, že náš postup je legitimní, legální a respektující samosprávu fakulty.
Každá univerzita má navíc svůj akademický senát. Akademický senát Katolické teologické fakulty opakovaně projevil nedůvěru k docentu Brožovi, ale i jeho vedení. Myslím si, že by to měl respektovat i pan docent Prázný.
On tvrdí, že na fakultě je všechno řádně připraveno na nový akademický rok. Vy jste před chvílí říkala, že není...
Toto můžeme dokázat zcela objektivním stavem, kdy v rozvrzích chybí vyučující jednotlivých předmětů. Rozvrhy nejsou připraveny.
Karolinka, která byla vydaná, neobsahovala celou řadu pro studenty důležitých informací. A koneckonců přišel by Národní akreditační úřad prošetřit všechny studijní programy, pokud by měl pocit, že je všechno v pořádku? Já myslím, že nikoliv.
Zimní semestr
Co situace, kterou jsme popsali, fakticky znamená pro vámi pověřenou zastupující děkanku Michaelu Falátkovou?
Paní doktorka Falátková se od doby převzetí pověření snaží kontaktovat zaměstnance a připravit zimní semestr. Ona rozhodně nebude své kroky směřovat k ničemu jinému než k tomu objektivně připravit všechny studijní programy tak, aby mohl zimní semestr řádně začít, a k tomu, aby prostředí pro studující bylo jasné, přehledné a nikoli zmatečné.
Aby to nebylo tak jednoduché, v minulém týdnu jste přišla s návrhem, aby fakultu vedl přechodně bratr odvolaného děkana Prokop Brož, který byl děkanem v letech 2010 až 2018. Vysvětlil vám apoštolský nuncius, proč se proti tomu tak důrazně postavil?
Velmi mě mrzí, že vedení Katolické teologické fakulty nemohl převzít Prokop Brož, který fakultu v minulosti velmi úspěšně vedl. Tehdy fakulta na jedné straně fungovala ukotvená v katolické víře a zároveň respektovala akademické svobody Univerzity Karlovy. Prokop Brož je člověk s hlubokou lidskou integritou.
Byla jsem přesvědčená, že on je tím zklidňujícím překlenovacím elementem, který by nezvyšoval polarizaci uvnitř fakulty. Pan arcibiskup i pan nuncius bohužel tuto možnost odmítli s vysvětlením, že Prokop Brož je v současné době pomocným biskupem a že by se měl věnovat této práci v Hradci Králové...
Jak jsou rozděleny kompetence vůči katolické teologické fakultě mezi rektorkou univerzity a velkým kancléřem fakulty, arcibiskupem Janem Graubnerem? A proč se Milena Králíčková rozhodla předat docentu Brožovi odvolání, když byl na nemocenské? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu.