Národní bezpečnostní úřad povede Čuřín z Fialovy kanceláře. ‚Má prověrku na přísně tajné,‘ řekl Jurečka

Ředitelem Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) bude od začátku května nynější bezpečnostní ředitel Úřadu vlády Jan Čuřín. Do funkce ho ve středu jmenovala vláda, řekl vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL). Čuřín nahradí Jiřího Langa, který NBÚ vede přes sedm let a vláda ho ve středu v reakci na jeho rezignaci formálně odvolala ke konci dubna. Praha 16:09 20. 3. 2024 (Aktualizováno: 16:19 20. 3. 2024)

Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden poslancům řekl, že Čuřín je vysoce kvalifikovaný odborník, který působí v oblasti utajovaných informací 14 let. Jurečka ve středu doplnil, že příští šéf NBÚ má s bezpečnostní agendou bohaté zkušenosti. „Je to člověk, který splňuje veškeré požadavky na tuto funkci. Je držitelem prověrky stupně přísně tajné a certifikátu NATO Secret,“ dodal.

Jurečka vyzdvihl, že Čuřín v NBÚ již pracoval a má dobré jméno a respekt v bezpečnostní komunitě.

Čuřín vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, po několikaleté pedagogické praxi začal pracovat v NBÚ. Začínal jako referent v bezpečnostním odboru a odboru personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti, poté byl vedoucím oddělení vnitřní bezpečnosti v bezpečnostním odboru, odcházel z funkce vedoucího oddělení v odboru personální bezpečnosti ozbrojených sil a bezpečnostních sborů.

Od května 2015 pracuje na úřadu vlády, nejprve vedl oddělení vnitřní bezpečnosti a v prosinci 2017 se stal bezpečnostním ředitelem.

Poslancům Čuřín před týdnem řekl, že se po nástupu plánuje seznámit s aktuální agendou, personálním obsazením a ekonomickou situací úřadu. Chce se zaměřit na zefektivnění bezpečnostního řízení, celkovou revizí by podle něj bylo možné snížit počet žádostí o prověrky.

Hodlá se věnovat i kontrole a metodice, NBÚ by se měl stát národní autoritou v utajovaných informacích například pří výkladu příslušné legislativy.

Lang před příchodem do NBÚ řídil 13 let Bezpečnostní informační službu (BIS). Jurečka ve středu řekl, že kabinet ho v souladu s požadavky předpisů formálně odvolal. „Sluší se mu poděkovat za službu a práci pro tento stát,“ řekl. Fiala před týdnem poukázal na to, že Lang je už v důchodovém věku. „Bude záviset na něm, zda bude chtít se ještě nějak podílet na pomoci státu,“ řekl.

Hlavním úkolem NBÚ je prověřování osob, které přicházejí do styku s utajovanými skutečnostmi, a prověřování firem, které se podílejí na strategických zakázkách. Vydáním osvědčení nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti úřad garantuje, že u jeho držitele nebyly zjištěny skutečnosti, které by mu bránily mít přístup k utajovaným informacím nebo vykonávat citlivé činnosti.