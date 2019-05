Poslanci jednali o spolupráci detektiva protimafiánské centrály s Piráty, prověřuje ji i vnitřní kontrola

Okolnosti spolupráce detektiva Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jana Šmída s Piráty stále prověřuje vnitřní kontrola centrály. Pokud by dospěla k závěru, že porušil služební zákon, byl by propuštěn. Vedení policie na druhou stranu nemá poznatky o tom, že Šmíd neoprávněně vstupoval do policejních informačních systémů. Nyní nemá přístup k interním údajům NCOZ.

Praha 11:37 21. května 2019