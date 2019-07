Škody za statisíce. Z Národního divadla v Brně si party mladých dělají skatepark, jiní zase koupaliště

Když jdou lidé ve večerních róbách na operní představení do Janáčkova divadla v Brně, proplétají se u vstupu mezi skejťáky. Ti využívají vydlážděné prostranství jako vlastní sportoviště. Vedení Národního divadla v Brně po několika měsících dohadování došla trpělivost. A terasu před vstupem nedávno zahradilo ocelovými lanky s červenými výstražnými fáborky. Na místě natáčel Český rozhlas Brno. Brno 12:55 4. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Národní divadlo v Brně | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Poslední kapka pak přišla před několika dny, kdy neznámí vandalové prokopli fasádu divadla a způsobili škodu přes čtvrt milionu korun.

„Tady se pravidelně schází party mladých lidí, kteří tady do pozdních nočních hodin pijí, prý i fetují. No a to, co tady vidíme, to jsou rozkopané travertinové obklady za několik set tisíc korun. Ty jsou plodem jedné noci, kdy tu bylo asi šedesát lidí,“ ukazuje ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser několik prokopnutých čtvercových bloků z travertinu, kterými je památkově chráněná budova obložená.

„Ty desky jsou několik centimetrů silné, ale travertin je poměrně měkký kámen. A bohužel ta technologie, kterou byl kámen připevněn, je z rozhodnutí památkářů stejná, jaká byla v 60. letech. Takže my jsme ani netušili, že je možné to rozkopnout. Člověk by předpokládal, že hned za tím travertinem je zeď, ale je tam menší vzduchový prostor a tím pádem to jde prokopnout,“ upřesňuje Glaser pro Český rozhlas Brno.

Poničené travertinové obklady na Janáčkově divadle | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Desítky opilých lidí

Vandalové poničili východní fasádu divadla, do jehož oprav město za poslední tři roky investovalo přes 600 milionů korun. Výrostci se podle ředitele schází hlavně v místě blíž k parku u Koliště, kudy příliš lidí nechodí.

„Ten prostor je sice monitorován kamerami, jak divadelními, tak městské policie, ale ta budova je tak veliká, že než ji vrátný obejde, tak se toho může stát spousta. A naši vrátní navíc nejsou cvičení bodyguardi, aby si troufnuli na desítky opilých lidí,“ krčí rameny Glaser.

Hlasité večírky u Janáčkova divadla jsou v létě na denním pořádku. Každé ráno o tom svědčí prázdné lahve od alkoholu, rozbité sklo, poházené krabičky od cigaret a další odpadky. Přes den pak do parku chodí rodiny s dětmi. Ty pobíhají mezi vodotrysky, nebo se ochlazují v kašně. Další lidé tam na trávníku pořádají pikniky. A přibývá skateboardistů.

Poničené travertinové obklady na Janáčkově divadle ukazuje ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Ti si nic nedělají ani z ocelových lanek natažených mezi zábradlím před vstupem do budovy, odkud už travertin taky opadává. Zřejmě vinou nárazů skateboardů. Skejťák Marek Pilař tvrdí, že vydlážděné prostory před divadlem jsou pro ježdění ideální.

„Bohužel tady dochází k určitému střetu zájmů, protože ta skejtová kultura není úplně ohleduplná. Když je vám 14 let, tak je vám úplně jedno, že rozbijete půlku divadla. A proto nás odsud vyhánějí. Já teda mluvím za ty starší, protože nikdo z nás tady snad nemá v plánu ničit věci, ale užít si volný čas,“ říká Českému rozhlas Brno.

Sám říká, že nechce nic ničit. Od příštího týdne tam bude mít i zákaz jezdit. Brněnský magistrát totiž vydá návštěvní řád, který jízdu na skateboardu nebo bruslích v parku zakáže. Stejně jako koupání v turisty oblíbené podlouhlé mělké fontáně, která je v noci nasvícená a proudy padající vody vytváří oponu s různými symboly a nápisy. Důvod zákazu koupání vysvětluje náměstek primátorky Petr Hladík z KDU-ČSL.

Prostranství před Janáčkovým divadlem láká skateboardisty | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Není problém se u fontány ochlazovat, cákat si tam nohama, ale někdy se z toho opravdu stává koupaliště, kdy si tam někdo přinese rukávky, plavací kruhy nebo lehátka. A na to ta fontána opravdu není uzpůsobená,“ říká.

Opravy v rámci reklamací

Samo město v parku eviduje škody po vandalech ve stovkách tisíc korun. Park má druhým rokem ve správě firma Veřejná zeleň města Brna, pokračuje její zaměstnankyně Kateřina Novotná.

„To místo je extrémně využívané a láká spoustu návštěvníků. Ta fontána je v republice jedinečná. Lidé si ale pravidelně stěžují na chování ostatních, kteří dělají hluk nebo se koupají ve fontáně. Neustále musíme řešit poničené trávníky i závlahy, spoustu graffiti nebo rozbité obklady. Ten park je relativně nový a tak se nám opravy dařily zatím řešit v rámci reklamací. Firmy v tom byly velmi vstřícné. Teď nám ale záruka vyprší a to už opravy půjdou z naší režie.“

Park s fontánou před Janáčkovým divadlem | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Větší pravomoc strážníků

Návštěvní řád by teď měl dát větší pravomoci městské policii. Hlídky k divadlu vyráží několikrát denně.

„Od začátku roku řešili městští policisté 25 oznámení týkajících se dopravních problémů. Dále také nálezy aplikačních pomůcek, zaběhlé psy a upozornění na několik lidí, kteří se dostali vlivem alkoholu do zdravotních potíží. 11 oznámení se týkalo jízdy na skateboardech nebo kolečkových bruslích, při prověřování ale strážníci nezaznamenali žádné protiprávní jednání,“ vyčísluje mluvčí brněnských strážníků Tereza Kadrnožková.

Doplňuje, že letos její kolegové odhalili jen jeden přestupek spojený s porušením protialkoholní vyhlášky.

Strážníci i správci parku se shodují, že vandaly i výtržníky je těžké chytit přímo při činu. „Ten prostor je zkrátka veřejně přístupný. Ono by bylo řešením to, že zabráníme průchodu těm lidem. Ale tak by to přece nemělo být, že když někdo někde něco rozbije, tak to obeženeme ploty, aby se tam nikdo nedostal. Cílem je, aby město bylo krásně průchozí a tady ta procházka by mohla být hezká, ale obávám se, že večer se sem nikomu soudnému nebude chtít,“ uzavírá Glaser.

