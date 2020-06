‚Jsme schopni jít za pravdou.‘ Janeček vidí rozpad správní rady protikorupčního fondu jako příležitost

Karel Janeček hledá nově členy rady do Nadačního fondu proti korupci. Jednoho kandidáta už má, i když odmítl serveru iROZHLAS.cz sdělit konkrétní jméno. Zakladatel a hlavní donátor fondu se stal jediným členem dozorčí rady, když 22. dubna na svou funkci rezignoval jeden ze spoluzakladatelů Karel Randák, který ve fondu působil devět let. Praha 19:48 25. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Janeček | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

„Vnímám to jako velkou příležitost a v dnešní době je důležité nebát se do věcí říznout a rozkrýt důležité věci. Samozřejmě nemá cenu zabývat se každou blbostí, ale tohle je jedna z největších věcí moderních historie. Pravda je důležitá,“ řekl Janeček serveru iROZHLAS.cz.

Rath nemá pět milionů na splátku peněžitého trestu, tvrdí advokát. Za mřížemi by mohl být o 2,5 roku déle Číst článek

Hospodářské noviny ve čtvrtek informovaly o tom, že Randák z funkce odchází kvůli vnitřním neshodám ohledně informacím ke kauze Mostecká uhelná.

Janeček se kauzou zabývá od jara, když údajně získal nové informace o tom, že je celý případ z velké části zmanipulovaný. Podle informací, které zveřejnil, je hlavní obžalovaný Antonio Koláček zřejmě spíš oběť a skuteční viníci spravedlnosti unikají.

„Ty materiály jsou kompatibilní s věcmi, které jsem měl už z minulých let. Působí to důvěryhodně, něco jsem si také na fondu nechal ověřit,“ citují Janečka Hospodářské noviny.

„Z materiálů je patrné, že český stát v kauze přišel o mnohem víc miliard korun, než bylo a je kalkulováno. Tyto nové skutečnosti bude zřejmě posuzovat soudkyně Městského soudu v Praze. Je předpokládané, že až se soudkyně s materiálem seznámí, mohlo by obžalovaných v této kauze být více a Antonio Koláček se stane poškozeným, respektive svědkem,“ uvedl fond na svých webových stránkách v březnu.

Soud plánuje v říjnu vyslechnout Zemana kvůli Mostecké uhelné. Případ rozdělil do dvou větví Číst článek

Ačkoliv fond uvádí, že se souhlasem orgánů bude zveřejněn celý materiál, zatím ale zprávu nijak nerozšířil.

Randák se zveřejněním informací nesouhlasil, protože měl o jejich věrohodnosti své pochyby. Autor dokumentu totiž není jasný. „Nesouhlasil jsem s tím. Požádal jsem o důkazy a řekl, že pokud je nedostaneme, nechci u toho být. Když žádné nepřišly, rezignoval jsem,“ uvedl Randák.

V materiálu, který Nadační fond získal, se také píše, že proti zveřejnění informací se překvapivě postavil Karel Randák, a to proto, že je do kauzy mosteckých dolů sám od začátku zapletený. Podle Randáka jsou tyto spekulace nesmyslné.

Janeček přesto odmítá, že by byl Nadační fond v krizi.

„To je prostě něco, co je naprosto zásadní. Samozřejmě, je tady nějaké riziko. Potenciál je obrovský a já si naopak myslím, že pro Nadační fond je to velká příležitost, protože ukazujeme, že jsme schopni a ochotni jít za pravdou a to bez kompromisů,“ tvrdil serveru iROZHLAS.cz Janeček.