Národní galerie je podfinancovaná. Je iluzorní si myslet, že se zaplatí sama, tvrdí ředitel Fajt

„Žádnou kritiku neodmítám, ale je třeba říci, že zaznívá z nezávislé scény, které se Národní galerie velkoryse otevřela a umožnila konání výstav,“ říká ředitel Národní galerie Jiří Fajt.

Zdůrazňuje také, že kromě toho má velmi pozitivní ohlasy na velké výstavy. „Národní galerie byla založena k tomu, aby oslovovala co možná nejširší veřejnost. Za poslední tři roky jsme víc jak ztrojnásobili návštěvnost. Měli jsme výstavu Gerharda Richtera, Aj Wej-weje nebo o Karlu IV., která byla třetí nejúspěšnější výstavou svého druhu na světě,“ uvádí.

Podle kurátorky výstavy Biafra ducha Terezy Stejskalové ale „výsledek spolupráce s Národní galerií je únava, frustrace a pocit, že mě někdo vysál.“ Na náročnou instalaci galerie přidělila jediného člověka a den před vernisáží prý nebyly projekce nainstalovány.

„Je naprosto obvyklé, že na každý projekt dáváme jednoho ‚styčného důstojníka‘, pokud došlo k pochybení, tak jsem ho řešil. Musíme se postarat, aby v průběhu výstavy vše fungovalo, ale pokud zklame konkrétní člověk, tak to nelze generalizovat a zveličovat,“ oponuje Fajt.

Kapacita je naplněna

Podle něj je velmi pravděpodobné, že podobných menších výstav bude v budoucnu méně. „Pod tíhou kritiky budeme nadále zvažovat, které projekty dáme do dramaturgie instituce. Chci se vyhnout tomu, abych se znovu setkával s frustrací kolegů, kterým jsme dali prostor,“ dodává.

Výstavu Biafra ducha jinak považuje za zajímavý doplněk k tématu loňského roku, kterými byli uprchlíci. „Ale ta výstava byla zdarma, nás stála 700 tisíc korun a přišlo na ni 900 návštěvníků. Z tohoto pohledu jsou to pro nás doplňkové výstavy a do budoucna se musíme ptát, jestli na to kapacitně máme,“ přibližuje.

Galerie je podfinancovaná

Návštěvnost zároveň považuje pouze za jedno z kritérií pro posouzení úrovně galerie, které nelze přeceňovat. V roce 2017 podle Fajta do Národní galerie zavítalo přes 690 tisíc lidí, o rok dříve to bylo dokonce o 30 tisíc více, a to díky Slovanské epopeji. „Návštěvnická kapacita stále není vyčerpána, v horizontu několika let se můžeme dostat i na dvojnásobek,“ věří Fajt.

Za dlouhodobý problém ale považuje financování. Roční příspěvek od státu je ve výši 250 milionů korun, což je podobné jako v roce 1990. „Galerie je neuvěřitelně podfinancovaná. Loni jsme dostali mimořádnou dotaci 50 milionů korun a rád bych, aby o ně byl státní příspěvek navýšen,“ deklaruje.

Státní příspěvek pokrývá mandatorní výdaje, výstavní program je financován částkou 100 milionů korun, a to čistě z vlastních příjmů galerie, tedy ze vstupného, sponzorských darů a komerčních pronájmů prostor. „Je naprosto iluzorní si myslet, že by se kulturní instituce dokázaly ufinancovat samy. My hospodaříme se státním majetkem – budovami a zejména uměleckými sbírkami – za který má stát zodpovědnost,“ uzavírá Fajt.