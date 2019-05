Národní galerie nabídla odvolanému Fajtovi místo finančního ředitele. ,Manažerská chyba,‘ říká Hamáček

Národní galerie nabídla odvolanému řediteli Jiřímu Fajtovi dvě místa, která by po svém odchodu z čela instituce mohl obsadit. Navzdory tomu, že ho ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) odvolal kvůli pochybnostem okolo hospodaření galerie, nabízí mu současné vedení post finančního ředitele. Vyplývá to z dopisu, který má k dispozici Česká televize a jehož části v neděli zveřejnila v pořadu Otázky Václava Moravce. Aktualizujeme Praha 13:30 12. 5. 2019 (Aktualizováno: 13:36 12. 5. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ředitel Národní galerie Jiří Fajt | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Dopis, ve kterém Národní galerie odvolanému řediteli nabízí místo finančního ředitele či kurátora, zaslal Fajtovi prozatímní ředitel Ivan Morávek 9. května.

„Národní galerie v souladu se zákoníkem práce navrhuje změnu pracovního zařazení – místo kurátora sbírky moderního a současného umění nebo místo finančního ředitele,“ píše se v dokumentu, který získala ČT.

‚Kolem horké kaše‘

Na dopis v pořadu Otázky Václava Moravce reagoval šéf ČSSD Jan Hamáček, který řekl, že o něm doposud nevěděl.

„Dopis vidím poprvé a říkám otevřeně, že mě překvapilo, že někdo nabídne člověku, který má takové problémy, post finančního ředitele. Pro mě z toho vyplývá jediné – že je potřeba co nejrychleji ukončit provizorium v Národní galerii, vypsat standardní výběrové řízení a postavit do čela respektovaného odborníka a schopného manažera,“ uvedl s tím, že důvody ředitele Morávka k tomuto kroku nezná.

„Nebudu chodit kolem horké kaše. Z mého pohledu je to evidentně manažerská chyba. Nevím, proč mu to nabídl. Jestli musel nabídnout všechny volné funkce v rámci toho ústavu? Ale vyznívá to samozřejmě špatně,“ dodal Hamáček.

Antonín Staněk na informaci ČT reagoval a pro Deník N uvedl, že o dopisu nevěděl. Od Morávka prý bude požadovat vysvětlení.

Staněk Fajta odvolal v polovině dubna po kontrole v galerii, odvolání zdůvodnil závažnými pochybeními v hospodaření. Na Fajta ministr podal trestní oznámení kvůli autorské smlouvě na 1,2 milionu korun či kvůli dlouhodobým nájemním smlouvám uzavíraným NGP. Staněk odvolal také ředitele Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa.

Reakci Morávka a Fajta momentálně zjišťujeme.

Náhled dopisu, který Národní galerie zaslala Jiřímu Fajtovi | Foto: repro ČT24