Po šesti letech ve vládě je to trochu málo, kritizuje Pirát Michálek Národní investiční plán

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek vysvětluje, proč je důležité znát obsah Národního investičního plánu, ve kterém chce vláda Andreje Babiše nachystat bilionové investice pro nejbližší budoucnost. Kvůli čemu Piráti plán kritizují? A odkud si lze vzít dobrý příklad? Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:47 29. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Michálek | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Piráti kritizují uniklou verzi Národního investičního plánu. „Dokument je trošku tajemný, není jasné, kdo je jeho autorem. Zda sám premiér, nebo experti – případně pak kteří přesně,“ uvádí Michálek první výtku. „Mrzí nás, že ho s námi nikdo nekonzultuje. Není možné, aby plán dělala menšinová vláda.“

Svou interpelaci Piráti chápou jako poslání opozice. „Naší hlavní úlohou je dosáhnout zlepšení plánu, prezentovat výhrady a konstruktivně se zapojit do podoby plánu. V pozdní fázi projednávání už bude velmi těžké ovlivnit jeho podobu.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Máme skvělé odborníky, kteří by se rádi podíleli na přípravě investičního plánu. V tom ale není odkaz na jediný vědecký článek, vytýká vládnímu dokumentu Jakub Michálek

Michálek uvedl, že plán má obsahovat, co se má udělat: kdo, co, dokdy, kolik to bude stát a kde se na to vezme. „Toho je tam minimum, autoři plánu sami píšou, že to je nastavení konceptu pravidel pro práci s projekty. Po šesti letech ve vládě je to trochu málo. Přál bych si, abychom znali priority, tohle je zásobník možných projektů, které ale nejsou rozpracované,“ uvádí další pochyby.

Shoda napříč stranami

Podle něj by se mělo začít dopracováním plánu a zahájením konzultací se všemi politickými subjekty, aby plán vydržel dlouho a nová vláda ho nepotopila. Za funkční příklad uvádí Slovensko, kde se seznámil s projektem Hodnota za peníze.

„U každého jejich realizovaného projektu hodnotí, co přinese občanům a kolik to bude stát. Vše je transparentní a publikované, každý rok procházejí čtvrtinu státního rozpočtu a sledují, za co se peníze utratily a kde je možné peníze investovat chytřejším způsobem.“

Zamezit plýtvání

Proto mj. navrhují „rozklikávací“ rozpočet. „Přináší povinnost státu, aby do poslední faktury zveřejnil, na co byly vynaložené peníze daňových poplatníků. Tím by se zamezilo plýtvání a posílila by se zodpovědnost za hospodaření s penězi občanů. Máme to v Praze a Mariánských Lázních a chceme to prosadit pro stát,“ uzavírá Michálek.

Celý pořad 20 minut Radiožurnálu si můžete poslechnout v přiloženém audiosouboru. Ptal se Tomáš Pancíř.