Začátkem roku sliboval Babiš regionům miliardy. Národní plán, který to měl umožnit, stále není hotov

Národní investiční plán. Tak se jmenuje vládní dokument, který má shrnout všechny velké investice měst, krajů i státu v dalších deseti letech. Stavět se mají nové silnice, školy, nemocnice, nebo sportovní stadiony. Radiožurnál zjišťoval, v jaké fázi dokument je, od původně avizovaného termínu dokončení totiž už uplynuly víc než 4 měsíce. Kompletní znění dokumentu a celkové sumy zamýšlených investic jsou ale zatím tajné. Praha 7:01 20. listopadu 2018

Začátkem roku jezdil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se svou první vládou v demisi po regionech a ptal se místních politiků, co kde chtějí stavět nebo opravovat.

„My určitě jako stát jsme připraveni participovat, tak doufám, že se to urychlí...,“ říkal tehdy.

Vláda tou dobu čelila kritice, že cesty do krajů jsou jen další předvolební kampaní. Premiér nařčení odmítal s tím, že sbírá podklady pro Národní investiční plán.

Zatím není hotovo

Ten měl být nejprve hotov do konce června, později do konce září. Radiožurnál proto požádal o jeho plné znění podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Odpověď? Dokument zatím není dokončený.

„To jsou dvě různé věci. To, že je dokument připraven, a samozřejmě obsahuje v sobě mapu potřeb České republiky, je jedna věc,“ řekla Radiožurnálu ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Klára Dostálová (za ANO), proč zatím celý dokument její úřad neukáže.

„Otázkou je, jak se ten materiál teď bude finalizovat pro jednání vlády. To je samozřejmě obrovská datová základna, se kterou budeme pracovat, aby vláda svým usnesením už zavázala příslušné resorty k přípravě projektů,“ dodala.

Podle Úřadu vlády by se Národní investiční plán měl dostat na pořad jednání kabinetu na přelomu let 2018 a 2019.

Půta odhaduje bilion a půl

Ministryně Dostálová zatím nechce říct ani celková čísla: kolik záměrů dokument obsahuje, a kolik peněz si investice vyžádají. Třeba jen Liberecký kraj počítá s projekty za 43 miliard korun.

„Pokud bych vynásobil jen naše očekávání a vzal do úvahy, že jsme druhý nejmenší kraj tak, já osobně budu odhadovat, že ty záměry celkem budou minimálně tak velké, jako jeden celý rozpočet. To znamená jeden a půl bilionu korun,“ řekl Radiožurnálu hejtman Libereckého kraje z hnutí STAN a místopředseda Asociace krajů Martin Půta.

Jen reklama a PR, zní z ODS

Opoziční ODS připravovaný plán kritizuje - nepřinese podle ní nic nového. Podle předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury je zbytečné, aby dokument obsahoval investiční plány obcí a krajů.

„Pokud z deseti investičních plánů deseti ministerstev udělám jeden materiál, tak jsem nic nového nepřinesl. Takže to skutečně vnímám jako reklamu, PR akci. Nic konkrétního,“ řekl Radiožurnálu s tím, že nevidí žádný důvod, aby vláda jezdila po krajích a městech a říkala, co je dobře a co je špatně. „To je věc těch konkrétních samospráv,“ uvedl Stanjura.

Ministryně pro místní rozvoj Dostálová ale oponuje, že vláda chce centrálně řídit jen investice, na kterých se bude podílet stát. Plánuje kvůli tomu zřídit Radu vlády pro investice, která bude záměry posuzovat a připravovat pro ně i peníze.