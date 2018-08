Do Národního muzea se dostala voda. Suterén budovy zatopila do výšky až dvaceti centimetrů

Do suterénu památkově chráněné nové budovy pražského Národního muzea vytekla v neděli dopoledne z poškozeného potrubí voda do výše až dvaceti centimetrů. Zdá se, že přirozeně odteče, uvedl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Pražské vodovody a kanalizace zjišťují, zda závada byla na vodovodním řadu, nebo na vnitřním rozvodu. Není jasné, zda voda způsobila nějaké škody. Praha 13:00 26. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová budova Národního muzea, původně budova Federálního shromáždění | Foto: Petr Merta/CNC | Zdroj: Profimedia

Hasiči byli do nové budovy Národního muzea povoláni před jedenáctou hodinou. Na místě zjistili poškození potrubí a únik vody. „Bylo tam zhruba 15 až 20 centimetrů vody,“ řekl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Hasiči zavolali údržbáře muzea a vodárenskou společnost, které věc předali. Byli také připraveni vodu odčerpat, pokud by to bylo nutné. „Vypadá to, že naše asistence tam není potřeba, že ta voda přirozeně odteče ze suterénu,“ doplnil mluvčí hasičů.

Pracovníci Pražských vodovodů a kanalizací podle mluvčího firmy Tomáše Mrázka v suterénu uzavřeli přívod vody. „V tuto chvíli není jasné, zda to byla závada na vnitřním rozvodu, nebo na veřejné síti,“ upřesnil. K místu poruchy bude podle něj vykopána sonda, kterou se zjistí, kde problém vznikl.

Nová budova Národního muzea byla postavena pro pražskou burzu, otevřena byla v únoru 1938. Po druhé světové válce v ní sídlilo Národní shromáždění a později Federální shromáždění. Od roku 1995 poskytovala zázemí Rádiu Svobodná Evropa/Rádio Evropa. Národnímu muzeu patří od roku 2006. Dnes je kulturní památkou.