Nezměnila se pouze barva. Vrátily se například vlajkové stožáry, které musely před čtyřiačtyřiceti lety ustoupit stavbě metra. Kde předkům před téměř sto třiceti lety došly peníze, blyští se nyní zlato. Ale nejen to. Nová fasáda Národního muzea skrývá řadu skvostů, které kolemjdoucí míjí bez povšimnutí. Odhalte se serverem iROZHLAS.cz v podrobném fotoprůvodci příběhy, které jsou do opraveného pláště vepsány.

Praha 28. října. 2018

Na fasádu budovy se nejvýrazněji podepsala invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Před padesáti lety dopoledne začali sovětští vojáci z dosud ne úplně jasných příčin střílet na budovu Národního muzea. „Dávky šly hodně přes sloupy. Poškodilo to hlavně fasádu a některé věci v interiéru,“ popisuje serveru iROZHLAS.cz Michal Stehlík, náměstek generálního ředitele Národního muzea.

Na počátku 70. let došlo k opravě – díry po kulkách byly vysekány a místo nich vloženy plomby ze stejného druhu pískovce. Restaurátoři následně šrámy na fasádě uměle začernili, jenže to na novém podkladu nedrželo. Výrazně světlá místa se tak stala historickým mementem a dostala přezdívku „El Grečkovy fresky“ podle tehdejšího ministra obrany Sovětského svazu Andreje Antonoviče Grečka.

Kontrast světlých míst a tmavé fasády není v současném provedení tak výrazný. To by se ale mělo časem změnit. „Přepokládá se, že ve chvíli, kdy fasáda trochu ztmavne, tak budou výrazněji vidět,“ dodává Stehlík.

Masivní stavba muzea dominující horní části Václavského náměstí měla být oázou klidu. Požadavkem českého zemského sněmu z druhé poloviny 19. století bylo, aby muzeum „od středu města nebylo příliš vzdálené, avšak přece tiché a klidné, ze všech stran svobodné a přístupné“ a „jehož čistota a klidnost proudem života všedního příliš rušena býti nemá“. Dnes je z přední a zadní strany obehnané magistrálou, která historickou budovu odděluje od Václavského náměstí.

„Otcové zakladatelé to brali tak, že muzeum bude trošku stranou. Že si lidé budou chodit odpočívat přes park do muzea, kde budou mít krásné sbírky a kulturu. Už jenom spojení s Václavským náměstím by z toho udělalo kulturní prostor,“ říká Stehlík.