Obáváme se, že soutěsky budou poškozené, říká mluvčí národního parku České Švýcarsko

Hasiči dostali pod kontrolu rozsáhlý požár v Českém Švýcarsku. Na uhašená místa se tak už dostali i strážci národního parku. Podívali se třeba do soutěsek řeky Kamenice, které patří k turisty nejvyhledávanějším místům. Podle mluvčího národního parku Tomáše Salova, který byl hostem Radiožurnálu, teď budou geologové posuzovat stav příkrých skal a taky soutěsek, které mohou být nejvíc poškozené. Rozhovor České Švýcarsko 11:34 2. srpna 2022

Co jste v soutěskách řeky Kamenice u Hřenska zjistili? Jak velké jsou škody?

Ještě nedokážeme úplně posoudit všechny škody. Každopádně se potvrdilo, že ta nejzákladnější infrastruktura, jako jsou lodičky, přístaviště, restaurace, která je na horním přístavišti Edmundovy soutěsky, tam zůstala bez toho, aby to oheň zásadním způsobem poškodil.

Teď je otázka, co vlastně požár udělal s příkrými skalními svahy, ještě nedokážeme úplně posoudit všechny škody, říká mluvčí národního parku České Švýcarsko

Teď bude otázka, co vlastně požár udělal s příkrými skalními svahy, se skalními stěnami nad soutěskou a v soutěsce jako takové. Ale to bude asi předmětem dalšího posuzování, až se tam na to místo dostane naše skalní četa, naši geologové.

Máte nějaký odhad, kdy by se na oblíbené lodičky, o kterých jste mluvil, mohli vrátit turisté? Bude to ještě do konce letních prázdnin?

To se teď bohužel těžko odhaduje, protože požár je pod kontrolou, což je samo o sobě dobrá zpráva. Nicméně čekají nás ještě opravdu horké dny, a to nejen co do pracovního nasazení, ale také co do počasí.

Takže může mít ještě různý vývoj. Ještě nemáme předané požářiště a čekáme na okamžik, kdy nám ho Hasičský záchranný sbor předá s podmínkami, co všechno je potřeba dělat. Budeme držet požární hlídky, ale v té době už bude možné také procházet turistické trasy a snažit se vyhodnotit, kdy je budeme moci prohlásit za bezpečné.

Víte, která část národního parku podle vás bude asi nejvíc poškozená?

My se obáváme, že to může být oblast okolo soutěsek, protože skalní masivy nejsou jednolité. Často jsou skály držené dohromady vegetací a spoustou biologické masy, která skalní objekt drží pohromadě.

Musíme vyloučit v kritických lokalitách případná následná skalní řícení, geologové tomu říkají, že ten svah může takzvaně ztekutět. To znamená, že potom hrozí sesuvy, mohou padat menší až středně velké kameny. To všechno budeme muset vyloučit.

Jak bude vypadat obnova poškozeného území? Necháte přírodu, aby si sama poradila? Údajně chcete využít zkušenosti po požáru u Jetřichovic v roce 2006.

Pokud jde o ty plochy, tak už tam dneska máme signály, že za pouhý týden, i když požár ještě hoří, stačil jeden malý déšť a už tam vidíme první stopy vegetace.

Jsou to sice převážně trávy, ale očekáváme v těch příštích letech, že se bude ta plocha zmlazovat se stejnou intenzitou, jako se tomu dělo po roce 2006 na Havraním kameni u Jetřichovic. Tam prvních pět let bylo znatelné, že se tam stala nějaká požární událost, ale v následujících letech už laik sotva poznal, že tam byl požár.

Setkali jste se s dalšími porušením zákazu vstupu do lesů nebo rozdělávání ohně? My jsme v uplynulých dnech mluvili o tom, že jste dokonce našli stopy po rozdělaném ohni a vykazovaly jste turisty od Pravčické brány.

Turisté, co chtěl jít k Pravčické bráně, to byl, řekněme ojedinělý exces. Bohužel ojedinělým excesem není, že naši strážci, když drží požární hlídky, tak na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce prakticky denně nacházejí ohniště, které tam někdo rozdělal a posléze opustil. O víkendech to bývá ještě horší.

Máme hlášení o jednom ohništi v předpolí národního parku, asi kilometr od jeho hranice, na Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. To je úplně nepochopitelné, že se najde někdo, kdo si rozdělá ohýnek v lese a přitom vzdušnou čarou deset kilometrů od něj tisíc hasičů řeší historicky největší požár, jaký náš region zažil. Takže tam opravdu apelujeme na návštěvníky, aby si s ohněm nehráli a nezaměstnávali zbytečně hasiče.