Je to smutný, až depresivní pohled. Všude jsou spálené stromy, říká Salov z parku České Švýcarsko

Obyvatelé Mezné, Mezní Louky a části Hřenska se začínají vracet domů. Před dvaceti dny je vyhnal největší lesní požár v historii Česka. Porost, kde hořelo, už od hasičů kompletně převzala správa národního parku. „Je to smutný, až depresivní pohled. Všude jsou spálené stromy, všude je černo," popisuje Radiožurnálu mluvčí parku Tomáš Salov. Hřensko 12:00 13. srpna 2022

V Českém Švýcarsku byl v noci podle aktuálních zpráv klid. Drony objevily tři místa se zvýšenou teplotou v okolí Pravčické brány a Kozího hřbetu. Můžete k tomu doplnit podrobnosti?

Dá se říci, že ohniska se budou objevovat v následujících dnech asi ještě častěji. Mohlo by trochu napomoci počasí, protože to vypadá, že po dlouhé době konečně během dneška, zítřka nebo pozítří trochu více zaprší. Jsme lehce optimističtí v tom, že by se sem hasiči už nemuseli vracet.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na místa zasažená požárem je depresivní pohled, ale ve spodních částech je vidět, jak se pomalu začíná lesní půda regenerovat, popisuje Tomáš Salov.

Vy už jste si místa zasažená požárem prohlédl. Popište prosím, jak vypadají.

Je to smutný, až depresivní pohled, protože všude jsou spálené stromy, ať už předtím byly uschlé nebo zelené. Všude je černo, ale v těch spodních částech už je vidět, jak se pomalu začíná příroda přece jen regenerovat.

Dohled nad požářištěm teď bude muset zajistit správa národního parku. Kolik dobrovolných hasičů na to bude potřeba? Máte jich dost?

V současné době máme přes 70 dobrovolných hasičů z 22 jednotek. To jsou nasmlouvané jednotky, které tu mají nad požářištěm držet dohled až do konce měsíce. Jejich činnost je podpořena 40 profesionálními hasiči, kteří teď mají sídlo na Mezní Louce.

Pro nejbližší dny máme dohled nad požářištěm zajištěný, ale stále obvoláváme zřizovatele jednotek dobrovolných hasičů, aby nám vyšli vstříc a na smluvní bázi nám sem někoho poslali, protože je to opravdu personálně náročné.

Měli bychom také doplnit, že nově teď na území celého parku platí zákaz vstupu do lesa v noci. To zvládnete nějakým způsobem ohlídat?

Toto je asi ta jednodušší část činnosti, protože na tu si vystačíme s našimi profesionálními a dobrovolnými strážci. Na to můžeme nasadit zhruba 30 lidí. Jsem celkem přesvědčený o tom, že vymáhání zákazu nočního vstupu do lesa takový problém nebude.

Na která místa národního parku už se turisté dostanou a kam se pořád ještě nesmí?

Dá se říci, že se nesmí do prostoru požářiště. V zásadě to zahrnuje Pravčickou bránu, Edmundovu soutěsku a cesty vedoucí k nim. Všechno, co je v okolí Mezné a Mezní Louky, je teď pro návštěvníky nepřístupné.

Situace se mění už od místní části Jetřichovice, od Vysoké Lípy, odkud se návštěvníci dostanou po značených turistických cestách prakticky ke všem důležitým návštěvnickým cílům. Omezení je tak v zásadě relativně malé.

Pokud jde ale o ta nejnavštěvovanější místa, jako je právě Pravčická brána nebo soutěsky řeky Kamenice, máte nějaký výhled, kdy tam bude možný vstup turistů?

To je velmi těžká otázka. Budou se tam muset prohlédnout turistické cesty, a to zejména ze dvou hledisek. Jde o bezpečnost nebo o rizika, která vyplývají z narušených skalních svahů. A jde také o rizika, která vyplývají ze stojících stromů, kterým mohly odhořet kořenové systémy a mohly by později začít zcela nečekaně padat.

Naši geologové se na ta místa chystají počátkem tohoto nebo respektive počátkem příštího týdne. V pondělí jako první vyrazí na kontrolu vysoko zátěžových bariér nad Hřenskem, to je celkem spěšná záležitost. A v následujících dnech vyrazí i do soutěsek Kamenice a pod Pravčickou bránu.

Máte informace zpoza hranic, zda už je přístupná alespoň část německé části národního parku?

V Sasku vypadá teď situace tak, že je nepřístupná západní část Saského Švýcarska, východní část se nyní otevřela. Dá se říct, že od Zadní Doubice, respektive od Zadních Jetřichovic všechno, co je na severovýchod, je pro návštěvníky otevřené. A to je příznivá zpráva.