26 miliard z Bruselu na obnovu se zpozdí. Kvůli Vánocům není Síkelova žádost ještě schválená

V těchto dnech měl dostat ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) potvrzení, že jeho žádost o 26 miliard z Národního plánu obnovy je v pořádku. A že Česko splnilo všechny požadavku Bruselu. Jenže se tak dosud nestalo, ačkoliv na její posouzení měla Evropská komise dva měsíce a české úřady ji podaly 25. listopadu. Její schválení se ale podle všeho prodlouží a to kvůli Vánocům. Praha 5:00 30. ledna 2023

„Komunikace probíhá s Evropskou komisí neustále, takže zpětná vazba je také průběžná. Nicméně formální posuzování žádosti ještě není ukončeno, čili není možné s konečnou platností potvrdit konečné stanovisko k milníkům a cílům,“ uvedl na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva průmyslu David Hluštík.

Síkela podal žádost o první balík peněz z Národního plánu obnovy, z nějž by mělo Česko čerpat až 180 miliard korun na obnovu pocovidové ekonomiky, 25. listopadu.

Podání žádosti bylo totiž podmíněno splněním 37 „požadavků“ Bruselu, které jsou nazývané milníky a cíle. Bylo mezi nimi třeba schválení stavebního zákona, zákona o soudech a soudcích, zvýšení počtu přejezdů s větší úrovní bezpečnosti nebo schválení Národního onkologického plánu. Další body se týkají předcházení střetu zájmů a skutečného vlastnictví.

Posouzení, na které měla Evropská komise dva měsíce, probíhalo na dálku na základě dokumentů, které Česko připravilo ke každému cíli nebo milníku a které vysvětlují a dokládají, jak byl cíl či milník splněn.

K těmto dokumentům si pak Komise mohla vyžádat další doplnění, což se nakonec také stalo, jak potvrdil mluvčí Hluštík. „Proces administrace platby je průběžný, čili ano i zde se dokládají další upřesňující materiály a podklady,“ popsal.

Dvoutýdenní odklad

Unijní úředníci měli na dokončení prověrky lhůtu do 25. ledna. Podle informací serveru iROZHLAS.cz ze dvou zdrojů ale dojde k jejímu prodloužení asi o dva týdny. A to kvůli Vánocům, které do schvalování časově zasáhly.

Ministerstvo průmyslu přesnou dobu, o kterou se proces zpozdí, nechtělo uvést. Připustilo ale, že s odkladem počítají. „Toto může potvrdit pouze Evropská komise, nicméně se domníváme, že lze očekávat nějaké prodloužení,“ uvedl k tomu Hluštík.

Mluvčí komise Tommaso Alberini se k tomu nechtěl vyjádřit. „Probíhající diskuzi ohledně realizace plánů obnovy a odolnosti jednotlivých členských států nekomentujeme,“ napsal pouze.

Národní plán obnovy je souhrn reforem a investic, které chce Česká republika realizovat díky finančním prostředkům z Evropské unie, konkrétně z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility), jež je součástí unijního nástroje na podporu oživení NextGenerationEU. Plán má pomoci zmírnit hospodářský a sociální dopad koronavirové pandemie, zvýšit udržitelnost a odolnost ekonomiky a společnosti a připravit je na výzvy a příležitosti zelené a digitální transformace.