Síkelova žádost o 26 miliard z Bruselu má předběžnou zelenou, schválit ji teď musí všichni ministři financí

Evropská komise předběžně schválila českou žádost o výplatu zhruba 26 miliard eur z Národního plánu obnovy. Žádost, kterou ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) poslal do Bruselu loni na konci listopadu, teď bude posuzovat ještě unijní Hospodářský a finanční výbor, v němž zasedají všichni ministři financí členských zemí i zástupci centrálních bank. Komise o tom informovala v tiskové zprávě. Brusel 19:46 8. února 2023

„Máme pro Česko dobrou zprávu. Vzhledem k úspěšné realizaci prvního souboru reforem a investic je země připravena obdržet první platbu v rámci nástroje NextGenerationEU. Jakmile země EU vydají kladné stanovisko, obdrží Česko více než 928 milionů eur,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Žádost měla být původně předběžně schválena už před dvěma týdny, proces se ale zpozdil kvůli Vánocům, jak už dříve informoval server iROZHLAS.cz

Podání žádosti bylo podmíněno splněním 37 „požadavků“ Bruselu, které jsou nazývané milníky a cíle. Bylo mezi nimi třeba schválení stavebního zákona, zákona o soudech a soudcích, zvýšení počtu přejezdů s větší úrovní bezpečnosti nebo schválení Národního onkologického plánu.

Česko pokročilo

„Spolu s žádostí dodaly české orgány podrobné a komplexní důkazy, jež dosažení 31 milníků a 6 cílů dokládají. Před vydáním kladného předběžného posouzení žádosti o platbu Komise tyto informace důkladně posoudila,“ píše se dále v tiskové zprávě.

Další body se týkají předcházení střetu zájmů a skutečného vlastnictví. „Jednou z oblastí, kde Česko pokročilo, je předcházení střetům zájmů při čerpání finančních prostředků EU,“ potvrdila von der Leyenová.

Žádost teď bude posuzovat unijní Hospodářský a finanční výbor, orgán složený z předních představitelů ministerstev financí a centrálních bank. „Komise (…) požádala o stanovisko. To by mělo být zohledněno v posouzení Komise a výbor ho měl vydat nejpozději do čtyř týdnů,“ stojí dále v tiskové zprávě.

Národní plán obnovy je souhrn reforem a investic, které chce Česká republika realizovat díky finančním prostředkům z Evropské unie, konkrétně z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility), jež je součástí unijního nástroje na podporu oživení NextGenerationEU.

Plán má pomoci zmírnit hospodářský a sociální dopad koronavirové pandemie, zvýšit udržitelnost a odolnost ekonomiky a společnosti a připravit je na výzvy a příležitosti zelené a digitální transformace.