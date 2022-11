Síkela požádal Brusel o 26 miliard z plánu obnovy. Komise teď prověří střet zájmů i evidenci majitelů

První žádost o výplatu peněz z balíku zhruba 190 miliard z Národního plánu obnovy podalo ministerstvo průmyslu a obchodu minulý pátek. Serveru iROZHLAS.cz to sdělil David Hluštík z tiskového odboru resortu. Evropská komise teď prověří, zda české úřady splnily 37 „požadavků“ Bruselu. Kontrolovat bude třeba novelu evidence skutečných majitelů, kterou Česko na rychlo novelizovalo letos v létě, ale také předcházení střetu zájmů. Praha 14:54 28. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jozef Síkela | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pokud Evropská komise vyhodnotí splnění 37 dílčích milníků a cílů kladně, obdrží Česko 1 066 888 563 eur (zhruba 26 miliard korun dle aktuálního kurzu),“ popsal pro iROZHLAS.cz Hluštík.

Národní plán obnovy je podkladem pro čerpání peněz z mimořádných evropských fondů, které vytvořila Evropská unie k ekonomickému zotavení členských států po pandemii covidu-19. Česko může získat až 179 miliard korun. Musí ale splnit velké množství takzvaných milníků a cílů.

K tomu, aby dostalo z Bruselu první požadovanou splátku, muselo splnit celkem 37 požadavků. Bylo mezi nimi třeba schválení stavebního zákona, zákona o soudech a soudcích, zvýšení počtu přejezdů s větší úrovní bezpečnosti nebo schválení Národního onkologického plánu.

Další body se týkají předcházení střetu zájmů a skutečného vlastnictví. Jejich úpravu si přitom Evropská komise u Česka vyžádala jako u jediné země Unie, jak si můžete přečíst ZDE.

Problémový střet zájmů

Právě s prevencí střetu mělo v minulosti problém zvláště ministerstvo průmyslu a obchodu. Evropská komise jeho systém kontroly opakovaně kritizovala. A to během auditu ke střetu zájmů, který se zaměřil v roce 2019 na osobu tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotace pro Agrofert.

Resort průmyslu rozděluje unijní peníze v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a nyní má na starosti právě Národní plán obnovy. Kritika úřadu, který tehdy vedl ministr za ANO Karel Havlíček a nyní Jozef Síkela (za STAN), se v dopisech Evropské komise objevovala opakovaně. Nyní je ale audit uzavřený a předcházení střetu by mělo být funkční.

Pod drobnohled Evropské komise se nyní dostane také aktuální podoba evidence skutečných majitelů, nástroje, který má pomoci státu kontrolovat skutečné vlastnictví firem. V rámci ní totiž české úřady zavedly do tuzemské legislativy unijní směrnici proti praní špinavých peněz.

Jenže na první pokus se jim to nepovedlo a před rokem jim to Brusel velmi důrazně vytkl, a dokonce kvůli tomu s Českem zahájil takzvané řízení o nesplnění povinnosti. O něm si můžete přečíst ZDE.

A ačkoliv ministerstvo spravedlnosti nejdříve trvalo na tom, že český zákon je v pořádku, letos v průběhu léta jej nakonec urychleně novelizovalo. A to právě kvůli čerpání peněz z Národního plánu obnovy. Pokud by Evropské komisi nevyhovělo, peníze by nemuselo dostat.

Ačkoliv zákon by měl být nyní v pořádku a Evropská komise o tom byla v září informovaná, řízení dál běží. „Dosud nebylo ukončeno. Nejde o nic nestandardního, Komisi běžně trvá několik měsíců, než situaci vyhodnotí a rozhodne o ukončení řízení,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí resortu zahraničí Mariana Wernerová.

Teď bude ministerstvo průmyslu a obchodu čekat do konce ledna na vyhodnocení Bruselu, zda je všech 37 milníků a cílů v pořádku a zda peníze dostane. „Nyní má Komise dvouměsíční lhůtu na posouzení žádosti,“ dodal Hluštík.