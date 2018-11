Probíhá další ročník Národní potravinové sbírky. Lidé můžou darovat potraviny na skoro 700 místech

Trvanlivé potraviny i drogerii v sobotu lidé můžou darovat na skoro sedmi stech místech po celém Česku, které se zapojily do Národní potravinové sbírky. Zboží je určené pro matky samoživitelky, azylové domovy a domovy pro děti nebo zařízení s pečovatelskou službou. Jak se k nim darované výrobky dostanou, vysvětluje za organizátory sbírky Tomáš Gajdošík z Byznysu pro společnost. Praha 16:21 10. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do Národní potravinové sbírky se zapojuje i Český rozhlas | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas

„Lidé nakoupí, nebo přinesou to zboží do obchodů, tam ho vyberou dobrovolníci, kteří jej večer zabalí. To bude pak cestovat do potravinových bank a do různých charit, takže mnohdy ta cesta bude velmi rychlá, protože se dostanou přímo do charity a přímo z charity potom potřebným. A potravinových bankách je ta cesta v řádu týdnů, měsíců. Samozřejmě proto je dobré mít to trvanlivé zboží,“ řekl Tomáš Gajdošík Radiožurnálu.

„Velmi se teď zaměřujeme na matky samoživitelky, ale také na opuštěné seniory. Ale půjde to i dětem do azylových domů, do dětských domovů a do pečovatelských domovů,“ dodal Gajdošík.

Do sbírky se zapojuje i Český rozhlas - sběrná místa jsou v několika jeho budovách. V Praze, Českých Budějovicích a Ostravě můžete odevzdat zboží až do 18 hodin, v Jihlavě do pěti, v Liberci to bylo do čtyř a v Olomouci do jedné hodiny odpoledne.