Budeme rádi, když dopadneme ty, kteří organizovali převzetí drogy v Evropě, říká šéf protidrogového

Kokain, který policie v pátek našla v prodejnách společnosti Kaufland v Jičíně a v Rychnově nad Kněžnou v krabicích od banánů, bude policie zkoumat ve snaze odhalit, jaký je jeho původ. Ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych doufá, že se jim po zajištění dostupných důkazů podaří dopadnout evropské distributory. „Momentální stav poznání je takový, že se ta droga nedostala do přímého prodeje," říká v rozhovoru pro Radiožurnál.

Objevili jste drogy i někde jinde?

Celkově se prohlíželo pět provozoven na území České republiky. Drogu obsahovaly zásilky pouze ve dvou z nich, a to v Jičíně a v Rychnově nad Kněžnou. My jsme, samozřejmě, prohlíželi celou šarži, která došla od jednoho dodavatele. Momentální stav poznání je takový, že se ta droga nedostala do přímého prodeje.

Vyšetřujete možné rozšíření drogy v zahraničí?

To je předmětem právě dalšího šetření, které intenzivně provádíme už od pátku, zejména za využití spolupráce zahraničního partnera. Potřebujeme dotrasovat celou tu linku od dovozu do Evropy. Výsledky prověrek dalších zemí dosud nemám, takže bych byl v té odpovědi zdrženlivý.

Je pravděpodobné, že dopadnete distributora?

Mezinárodní kriminální organizace, které organizují dovoz kokainu do Evropy, která je obrovským kokainovým trhem, jsou na více kontinentech. Nelze si to představovat jako nějakou pyramidu, která má na vrcholu nějakého velkého šéfa, který, kdyby se postavil před soud, tak by ten problém zaniknul. To je iluzorní.

Sestává se to z takových různých pater a domnívám se, podle zkušenosti, kterou mám s případy tohoto typu, že my se velmi pravděpodobně dostaneme jen k lidem, kteří organizovali převzetí drogy v Evropě. To bych považoval za velký úspěch, protože jinak je to otázka kartelů v těch produkčních zemích a ty jsou specializovány na vývoz. Každý případ je navíc trochu jiný a nelze se na to dívat jako na jednu organizaci.

Bude se nalezený kokain likvidovat v České republice?

Ano, bude se u nás likvidovat. Nejdříve bude podroben zkoumání se zřetelem na zajištění stop. Následně proběhne chemické zjišťování obsahu činné látky a dalších příměsí, abychom ji eventuálně mohli profilovat s nějakými jinými zásilkami a porovnat, jestli se jedná o stejnou šarži, nebo v podstatě látku ze stejného místa a následně, až bude to řízení určeno, tak dojde k likvidaci v souladu se zákonem tak, jako to děláme u jiných zajištěných drog.