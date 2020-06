Krize způsobená koronavirem pomůže ženám, tipuje předsedkyně Národní rozpočtové rady Zamrazilová

Jak restartovat ekonomiku po pandemii? Ministryně financí Alena Schillerová prohlásila, že schodek státního rozpočtu bude 500 miliard korun. Premiér Babiš pohrozil předčasnými volbami, pokud se mu tento deficit nepodaří prosadit. „Schodek je příliš vysoký, obávám se, že výdaje, které by měly jít na investice, nebudou na investice použity v plné míře,“ říká k tomu Eva Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:24 19. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA/Profimedia

Před pandemií mělo Česko rekordně nízkou míru nezaměstnanosti. Nyní hrozí, že se bude zvyšovat. „Prvotní je problém exportu, jde o minusový bod. Na druhou stranu tu pracovalo hodně cizinců a agenturních pracovníků. Jestli cizinci a agenturní pracovníci z logiky věci odpadnou jako první, je možné, že míra nezaměstnanosti tak dramaticky nestoupne,“ odhaduje Eva Zamrazilová.

Krize způsobená koronavirem může naopak pro českou ekonomiku i společnost znamenat řadu pozitivních impulsů. „Zaostávali jsme ve věcech, jako je například home office,“ upozorňuje Eva Zamrazilová. „Ukázalo se ale, že to jde. Nejsem feministka, ale myslím, že by to mohlo pomoct ženám. Matky zůstávají nadměrně dlouhou dobu doma a ztrácejí svůj pracovní kapitál.“

Za částečný úvazek dnes podle ní ženy dostávají málo peněz, a tak je pro ně výhodnější zůstat doma. S dalším rozšířením možností home office by se místo toho mohly nechat zaměstnat na plný úvazek.

Má stát poskytovat garance za úvěr pro vybrané strategické podniky? Proč by měl být schodek státního rozpočtu právě půl bilionu? Poslechněte si celý rozhovor.