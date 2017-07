Národní sbírka 21. století. Na varhany ve sv. Vítu můžete přispět textovkou

Do národní sbírky na Svatovítské varhany mohou případní zájemci nově přispívat i prostřednictvím dárcovské SMS. Varhany si vyžádají investici 80 milionů korun a měly by se poprvé rozeznít v říjnu 2019. Měly by ve 21. století symbolicky dokončit dostavbu pražské katedrály.

