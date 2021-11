Neplatné smlouvy a statisícové odstupné, vyčítá Antidopingovému výboru audit Neusserovy agentury

Jednadvacet chyb. Přesně tento počet vyčetli auditoři Antidopingovému výboru ČR, který bojuje proti zenužívání nepovolených látek ve sportu. Kontrolu provedla Národní sportovní agentura, která v červnu vedení výboru vyměnila. „Došlo k porušení rozpočtové kázně,“ píše se ve zprávě, kterou má server iROZHLAS.cz k dispozici. Výboru kontroloři vytýkají uzavírání neplatných smluv nebo nepovolené odstupné ve výši 450 tisíc korun. Praha 5:00 5. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový předseda Národní sportovní agentury, Filip Neusser. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Koncem června proběhlo ve vedení Antidopingového výboru ČR, klíčové instituci v boji proti dopingu, zemětřesení. Čerstvý šéf nadřízené Národní sportovní agentury Filip Neusser totiž odvolal jeho šéfku Petru Volkovou. Ta přitom Antidopingový výbor vedla pouhý rok, od června 2020.

Na její místo Neusser jmenoval na základě výběrového řízení Jiřího Janáka. Advokáta, který sportovce podezřelé z užívání zakázaných látek v minulosti zastupoval a angažoval se i ve sledovaném případu na straně jezdkyně Vingrálkové, což vedlo k odchodu několika komisařů.

Změny na všech frontách Od ledna 2020 spadá Antidopingový výbor ČR pod křídla Národní sportovní agentury, která převzala za vlády Andreje Babiše (ANO) od ministerstva školství sportovní problematiku a vládne nad kohouty, skrze které tečou do sportu státní peníze. Tehdejší šéf agentury Milan Hnilička (ANO) jmenoval v lednu 2020 na místo dlouholetého ředitele Miloše Vrabce novým šéfem výboru Martina Lukavského.

Ten ale vedl instituci jen do března. Tehdy vedení výboru dočasně převzala Petra Volková, v červnu roku 2020 pak byla jmenována oficiálně. Podle svých slov chtěla zlepšit především komunikaci se sportovci.

Vlnu kritiky bývalých antidopingových komisařů i antidopingových právníků pak vyvolala organizační změna, kdy v lednu 2021 vznikla arbitrážní komise, poslední instance pro odvolání v dopingových případech, která nově spadá pod Národní sportovní agenturu. Dříve měla poslední slovo Rozhodčí komise Českého olympijského výboru.

V květnu 2021 se ale změnilo vedení Národní sportovní agentury kvůli nesrovnalostem v hospodaření. Milana Hniličku nahradil Filip Neusser, který pak v červnu odvolal šéfku Antidopingového výboru Petru Volkovou. Na její místo jmenoval Jiřího Janáka, advokáta mimo jiné z dopingu obviněných sportovců.

Antidopingový výbor je hlavní institucí v boji proti dopingu v Česku. Navrhuje legislativní opatření na podporu boje proti dopingu, zejména omezující dostupnost farmakologických a výživných prostředků s obsahem dopingových látek. Provádí antidopingové kontroly a zastupuje Česko v mezinárodních antidopingových institucích. Výbor hospodaří s penězi ze státní kasy.

Vedení Národní sportovní agentury si po výměně vedení Antidopingového výboru objednalo u svého kontrolního oddělení dotací, aby provedlo audit hospodaření za éry bývalých šéfů Petry Volkové a Miloše Vrabce.

Kontrola zkoumala hospodaření za roky 2019 a 2020, což byly pro Antidopingový výbor turbulentní roky (viz box). Audit probíhal tři měsíce a skončil minulý týden. Server iROZHLAS.cz čtyřicetistránkovou kontrolu získal.

Potíže se smlouvami

Kontroloři z Neusserovy Národní sportovní agentury konstatovali, že bývalé vedení Antidopingového výboru se během dvou let hned jednadvacetkrát dopustilo porušení hospodářské kázně. V překladu: se státními penězi se podle nich ve výboru nenakládalo podle pravidel.

Za prohřešek kontroloři považují, že bývalé vedení výboru dvěma zaměstnancům vyplatilo odstupné ve výši téměř 450 tisíc korun. Detaily odstupného ovšem v auditu nejsou. Kontroloři pouze poznamenávají, že vedení nemělo povolení udělovat odstupné ve statisícových částkách.

Kontrola kritizovala také to, že výbor nezveřejňoval smlouvy včas ve veřejném registru. A tím podle ní porušil zákon. Správně by totiž instituce, které financuje stát, měly uzavřené kontrakty zveřejňovat nejpozději do třiceti dnů. „U smluv tak došlo k oboustrannému plnění bez udání důvodu,“ stojí v dokumentech. Jedná se o tři smlouvy v celkové hodnotě zhruba 300 tisíc.

Kontroloři z Národní sportovní agentury se zaměřili také na uzavřené kontrakty a to především s poradenskými firmami. Audit naráží například na spolupráci výboru s bývalým dlouholetým šéfem instituce Milošem Vrabcem. Toho si výbor najal na poradenské služby a administrativu. A za to Vrabec inkasoval v loňském roce 140 000 korun.

„Externě jsem po svém odchodu pro výbor pracoval. Potřeboval jsem mimo jiné zaučit novou paní ředitelku,“ vysvětluje Vrabec pro server iROZHLAS.cz.

Problém tkví podle kontroly v uzavření smlouvy. Antidopingový výbor totiž v registru zveřejnil smlouvu sám se sebou, nikoliv s Vrabcem. „Došlo tak k bezdůvodnému obohacení na základě neplatné a neúčinné smlouvy,“ píší kontroloři.

„Pokud vím, tak to kontrolovali dva právníci. Ale znáte to, dva právníci, dva názory,“ říká k výtce Vrabec, který soudí, že dostal peníze podle pravidel.

Podobný příběh má také společnost Aspena, která v roce 2020 překládala z angličtiny směrnice týkající se dopingu. Za překlady dostala zhruba 90 000 korun. Podle kontroly ale opět proti regulím.

Firma si ale není vědoma, že by smlouva měla nedostatky. „Spolupráce proběhla v pořádku,“ řekla serveru iROZHLAS.cz mluvčí společnosti Aspena Eva Prokopová.

Peníze mimo rozpočet

Kontroloři také tvrdí, že bývalé vedení výboru čerpalo peníze ze dvou fondů ve větší výši, než mu umožňoval rozpočet. Jednalo se zhruba o 26 000 ze dvou fondů. „A tím se kontrolovaná osoba (Antidopingový výbor, pozn. red.) dopustila porušení rozpočtové kázně,“ stojí v dokumentu.

Konec května 2020. Místopředseda Národní sportovní agentury Michal Janeba s nově zvolenou ředitelkou Antidopingového výboru Petrou Volkovou | Zdroj: Národní sportovní agentura

Kontrola ale nezůstala jenom v nejvyšších patrech instituce. Zaměřila se také na zaměstnance, kteří čerpali finanční příspěvky na kulturu a sport. Bývalé vedení nastavilo pravidlo, že zaměstnanci si mohou přilepšit šesti tisíci korunami ročně.

Přesto výbor dal podle auditu třem zaměstnancům z příspěvku více peněz. Jednalo se o téměř deset tisíc korun.

Někdejší šéfka výboru Petra Volková jednotlivé výtky komentovat nechtěla. „Výsledky auditu jsem ze zřejmých důvodů dosud neviděla, proto se k tomu nemůžu ani vyjádřit,“ říká Volková pro iROZHLAS.cz.

„Říká se, že nové koště dobře mete. Takže když je nový ředitel Neusser, tak se musí zviditelnit. Tvrdil, že požaduje transparentnost. No tak teď kontroluje,“ podotýká ke kontrole Vrabec.

Audit už má na stole vedení Národní sportovní agentury, která si ji v létě zadala. Závěry ale komentovat zatím také nechce. „Dokud není kontrola zcela ukončena, nemůžeme ji nijak komentovat,“ vzkazuje mluvčí agentury Jakub Večerka s tím, že finální znění auditu bude až po vypořádání připomínek ze strany Antidopingového výboru.

Dopingová aféra

Současný šéf Antidopingového výboru Jiří Janák řeší zamotanou kauzu parkurové jezdkyně Sáry Vingrálkové, které vloni třicátého června vyšel pozitivní test na kokain. Nadějná jezdkyně popírá úmysl, na začátku kauzy ji zastupoval právě Janák.

V reakci na to tři zaměstnanci po Janákově příchodu odešli, protože se báli, že úřad už nebude nezávislý a nestranný. Dopingová kauza bude mít navíc policejní dohru. Tři bývalí zaměstnanci Antidopingového výboru se totiž podle Práva rozhodli na začátku října podat trestní oznámení. V něm rozporují verzi parkurové jezdkyně k dopingové aféře.