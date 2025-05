Bahamy, Singapur nebo Japonsko: šéf sportovní agentury létal na ‚služebky‘ do exotiky

Předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek (ODS) vyjel na nákladné pracovní cesty do exotických destinací. Za statisíce z eráru navštívil sportovní akce na Bahamách, v Singapuru či Japonsku, zmapoval iROZHLAS.cz.

Šebkovi předchůdci Milan Hnilička (za ANO) a Filip Neusser ale do zahraničí téměř nejezdili. Druhý jmenovaný má za to, že by se mělo služebně cestovat jen výjimečně a na nezbytně dlouhou dobu.

Výjezdy kritizuje také bývalý místopředseda dozorčí komise, která má chod agentury kontrolovat, Arnošt Štěpánek (Piráti). Podle něj jsou nehospodárné a bez přínosu pro stát. „Je to spíš fajn dovča,“ říká.

Šebek se brání tím, že má z pozice „nejvyšší národní sportovní autority" za úkol rozvíjet mezinárodní spolupráci. Do vzdálených zemí podle svých slov cestoval na pozvání sportovních svazů. Původní zpráva Praha 5:00 20. května 2025 Předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek (ODS) vyjel na nákladné pracovní cesty do exotických destinací

Loni v květnu to byly Bahamy. Atletické štafety z celého světa včetně českých reprezentantů tam bojovaly o titul světových šampionů a také o účast na letních olympijských hrách v Paříži. Šebek na ostrovech v Sargasovém moři strávil celý týden, i když atletické závody byly v plánu jen na víkend.

Šéf sportovní agentury, která má za úkol rozdělovat dotace do sportu, s telefonickým rozhovorem nesouhlasil. Na položené dotazy odpověděl e-mailem.

V něm napsal, že zbylé dny strávil na jednáních, jejichž výsledkem mělo být české pořadatelství příštího mistrovství světa ve štafetách.

„Mimo oficiální jednání s předsedou atletické federace Sebastianem Coem se naše delegace zúčastnila i oficiálního jednání států, které o pořádání mistrovství světa ve štafetách měly konkrétní zájem. Jednání probíhala tři dny, v dalších dnech se konaly soutěže,“ odpověděl Šebek.

Dodal, že „jako nejvyšší představitel sportu v ČR“ deklaroval zároveň připravenost státu takovou akci podpořit. „Případná podpora státu je podmínkou pro přidělení pořadatelství a byla by zásadní pro rozpočet akce. Má účast byla zcela jistě na místě,“ podotkl. Bližší detaily k programu však ani přes opakované dotazy neuvedl.

Neúspěšná mise

Šebkem vedená delegace na Bahamách neuspěla. Česko pořádat atletický šampionát ve štafetách v příštích letech nebude. „Dle dostupných informací se Světové atletické štafety v letech 2026 a 2028 v Evropě neuskuteční,“ potvrdila Gabriela Pokorná, mluvčí města Ostravy, kde usilovali o pořádání závodů.

Server iROZHLAS.cz služební cesty předsedy Šebka do vzdálených destinací zmapoval poté, co se zabýval poměry uvnitř agentury v souvislosti s 300milionovou dotací pro závody MotoGP. Právě nákladné výjezdy na exotická místa ve sportovním prostředí kvůli možné nehospodárnosti rezonovaly nejvíce.

Zahraniční mise na Bahamy se účastnil i ostravský primátor Jan Dohnal (ODS) a šéf atletického svazu Libor Varhaník. I toho server iROZHLAS.cz oslovil, byl ale na dovolené a na zaslané zprávy nereagoval.

Šebek je navzdory přítomnosti primátora a šéfa svazu i nadále přesvědčen, že jeho služební výjezd na Bahamy důležitý byl.

„O pořádání této akce měla zájem řada zemí a skutečnost, že pořadatelství nebylo do ČR přiděleno, je pravdou, ale není ničím neobvyklým,“ napsal v e-mailu. K dotazu, zda by nestačila přítomnost Varhaníka s Dohnalem, se Šebek jasně nevyjádřil. „Složení české delegace odpovídalo složení delegací ostatních účastnických států,“ uvedl pouze.

Účet pro státní kasu? Národní sportovní agentura za Šebkovu cestu na Bahamy zaplatila 160 tisíc korun, jak dokládá faktura, kterou má iROZHLAS.cz k dispozici. Částka zahrnuje letenku v byznys třídě a sedmidenní pobyt v pětihvězdičkovém hotelu.

Dříve se nejezdilo

V minulosti přitom špičky sportovní agentury vyjížděly na zahraniční cesty ojediněle. Šebkův předchůdce ve funkci Milan Hnilička, který stál u zrodu agentury za vlády Andreje Babiše (ANO) v roce 2019, dnes říká, že na výjezdy neměl čas.

„Nebyl jsem ve fázi, kdy bych se mohl věnovat diplomatickým výjezdům. Byl jsem snad jen ve Francii. Musel jsem od podlahy vybudovat úřad a sehnat do něj lidi, aby mohli fungovat pro sport,“ přiblížil bývalý poslanec za ANO.

Podobně mluví také Filip Neusser, který Hniličku na postu v čele dotačního úřadu v roce 2021 vystřídal. Podle něj by se mělo vyjíždět jen výjimečně, když má cesta smysl pro český sport, a na nutně dlouhou dobu.

„Má účast na domácích i zahraničních sportovních akcích je plnohodnotnou součástí výkonu pozice nejvyššího představitele národní sportovní autority a svou účastí na těchto akcích plním společenskou, reprezentativní, ale i pracovní roli.“ Ondřej Šebek (předseda Národní sportovní agentury)

„Já si to nedovedu představit. Třeba to má ale pan Šebek nastaveno jinak. Třeba pracuje z pláže v Nassau (hlavní město Baham - pozn. red.). Já jsem si to dovolit nemohl. My jsme se soustředili na ten úřad, aby dotace byly včas vyúčtovány, aby byly všechny směrnice a kontrolní mechanismy správně nastaveny. Je tam strašně moc agendy. Jen za mě bylo 15 tisíc žádostí o dotaci, to se musí vyřizovat,“ přiblížil Neusser.

Během svého funkčního období navštívil například letní olympiádu v Japonsku v roce 2021. Za týdenní cestu s protokolárním doprovodem tehdy stát zaplatil podle objednávky 211 tisíc korun.

Pro srovnání: loni v létě sportovní agentura zajišťovala účast předsedy Šebka a dalších pozvaných hostů na olympiádě v Paříži. Vstupenky a ubytování po celou dobu konání her dotační úřad vyšly podle faktury na více než dva miliony korun.

‚Nevidím přínos pro stát‘

I proto Šebkovy výjezdy do zahraničí dlouhodobě kritizuje například bývalý místopředseda dozorčí komise sportovní agentury Arnošt Štěpánek (Piráti). V cestách, na rozdíl od Šebka, přínos pro stát nevidí. Podle něj si předseda vybírá jako cíle svých cest úmyslně lukrativní destinace. „Přínos pro stát takových cest je nulový. Ale fajn dovča,“ konstatuje.

„Pan Šebek si evidentně neuvědomuje, že NSA není jeho soukromá cestovní agentura a agentura pro jeho přátele. Žádal jsem jako místopředseda dozorčí komise po vedení NSA zápis z „pracovních cest“, kde by bylo nějaké rozumné zdůvodnění. Nebyl mi předložen. “ Arnošt Štěpánek (Piráti) (bývalý místopředseda dozorčí komise NSA)

„Řeknu to možná až moc otevřeně, ale pan Šebek si evidentně neuvědomuje, že NSA není jeho soukromá cestovní agentura,“ kritizuje dále Štěpánek. Během působení v kontrolním orgánu agentury podle svých slov žádal od vedení zápis z těchto pracovních cest, který by je zdůvodňoval. Jenže neúspěšně. „Nebyl mi předložen,“ doplnil.

„Za mne je to skandální. Sport je podfinancovaný, nemáme peníze na trenéry, na mládež a na druhé straně peníze vyhazujeme okny. Sice můžete namítnout, že jsou to drobné, ano jsou, ale právě těmito drobnými gesty říkáte celému sportovnímu prostředí, jak se mají chovat,“ shrnul svůj postoj k celé věci Štěpánek.

Kvůli netransparentnímu přístupu ze strany vedení agentury ze svého postu v dozorčí komisi nakonec Štěpánek zkraje roku odstoupil. „Vzhledem k tomu, že mi vedení NSA odmítlo předložit jakékoli dokumenty, nemohl jsem vykonávat svoji zákonnou povinnost, podal jsem rezignaci,“ doplnil.

Kanada, Japonsko a Singapur

Nejde totiž jen o Bahamy. Šebek vyjel i do dalších vzdálených, turisticky atraktivních destinací. V březnu 2024 například vyrazil na mistrovství světa v krasobruslení, které se konalo v kanadském Montrealu.

Z objednávky úřadu lze vyčíst, že i v tomto případě letěl v byznysu a během svého šestidenního výjezdu bydlel v luxusním hotelu v centru kanadské metropole. Cenovka? Bezmála 150 tisíc korun. Konkrétně: zpáteční letenka 97 599 Kč, ubytování 35 000 Kč, plná penze 15 000 Kč, doprava na místě 2000 Kč.

Šebek argumentuje tím, že na šampionát vyjel na pozvání Českého krasobruslařského svazu. Ten podle jeho místopředsedy Evžena Milčinského chtěl, aby viděl sportovní akci naživo. Mistrovství světa se totiž bude konat příští rok v Česku. „Vím, že ta cesta proběhla po dohodě s naším panem předsedou. Pan Šebek na tom mistrovství byl, ale nebyl to jeho prvotní cíl. Měl tam (v Kanadě - pozn. red.) nějaké jednání na ambasádě v Ottawě, do Montrealu pak přelétával,“ popsal Milčinský.

Obdobné parametry pak měla i Šebkova služební cesta do Japonska loni v listopadu. Tam se zajel podívat na přípravná utkání baseballové reprezentace s japonským národním týmem, která se odehrávala ve městě Nagoja. Poté se přesunul do Tokia, kde absolvoval exkurzi tréninkového centra a jednal se svým japonským protějškem.

8 miliard na sport Národní sportovní agentura rozděluje dotace určené na rozvoj sportu, sportovní reprezentaci a významné sportovní akce. Letos hospodaří s rozpočtem ve výši téměř osmi miliard korun. Vedle poskytování dotací patří mezi její strategické cíle i rozvoj agentury včetně spolupráce na národní i mezinárodní úrovni. Národní sportovní agentura byla zřízena v srpnu 2019 a převzala činnosti, které do té doby vykonávalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Prvním šéfem NSA byl Milan Hnilička, který byl od roku 2017 do ledna 2021 poslancem za hnutí ANO. V květnu 2021 nahradil Hniličku Filip Neusser a na začátku prosince 2022 se funkce předsedy NSA ujal Ondřej Šebek. Přínosem vzniku agentury mělo být posílení transparentnosti a zavedení funkčního systému vyhodnocování využití poskytnutých podpor.

Cíl cesty: upevnění pozice českého baseballu na mezinárodní scéně formou „sportovní diplomacie“. Alespoň tak cestu hájí Šebek v závěrečné zprávě, kterou má server iROZHLAS.cz k dispozici. Za čtyřdenní pobyt ve městech Nagoya a Tokio – opět v luxusních hotelích – a letenky v byznysové třídě zaplatila agentura, potažmo stát, 190 tisíc korun.

Petr Ditrich, předseda České baseballové asociace, připouští, že Šebkova účast v Japonsku nutná nebyla, jeho přínos přesto vidí. „Taková účast je vždycky důležitá z hlediska reprezentace státu. Nemůžu říct, že bez něj bychom tam nejeli, že by jeho účast byla rozhodující... Ale byla to významná událost. A účast pana předsedy ten význam reprezentuje,“ řekl šéf baseballové asociace, která cestu zařizovala.

„Pan předseda bydlel ve stejném hotelu jako výprava. Japonci nám zařizovali hotel najednou. Na byznys třídu vám musí odpovědět on, ale z mého pohledu je v pořádku, když je to nejvyšší představitel sportu,“ komentoval Ditrich náklady výjezdu. Šebek pak doplňuje, že „v souladu se směrnicí odpovídající standardům jiných státních institucí“ může využívat byznys třídu pouze při letech delších než šest hodin. Sám ale přiznává, že agentura podobnou směrnici nemá.

Do cestovatelské skládačky pak chybí ještě další dílek – výjezd na mistrovství světa ve florbale žen v Singapuru na podzim 2023, za který měla podle objednávky agentura zaplatit z eráru 200 tisíc korun. Že by výjezd mohl být nehospodárný, už dříve nastínil server PrahaIN.

I v těchto dalších případech je Šebkova obhajoba stejná: konkrétních akcí se účastní na pozvání národní či mezinárodní federace a plní tím „společenskou, reprezentativní, ale i pracovní roli, která je plnohodnotnou součástí výkonu pozice nejvyššího představitele národní sportovní autority“. Podotýká, že se pokaždé snaží cestu spojit s jednáním, „často o konání obdobné akce v Česku“.

Úředník, ne ministr

S tím ale nesouhlasí Lukáš Kraus, právník neziskové organizace Lobbio, která se zaměřuje na fungování státní správy.

„Šéf NSA není premiér, není to ani ministr. Je to vysoký státní úředník, šéf státní agentury, která má mít na starosti transparentní a hospodárné nakládání s veřejnými prostředky na podporu sportu. Takže zůstává otázkou, jak moc tomu odpovídá potřeba lítat do exotických destinací a bydlet ve špičkových hotelích,“ říká s tím, že právě proto by měla agentura všechny podobné cesty důkladně vysvětlit.

Právník přitom nepopírá úlohu předsedy spolupracovat s mezinárodními sportovními organizacemi. „Spolupráce je v pořádku, ale její realizace by měla být v souladu se základními principy hospodárného, účelného a efektivního nakládaní s veřejnými prostředky. Tohle na mě tak nepůsobí,“ podotýká.

I proti tomu se ale Šebek ohrazuje. Náklady na své cesty chápe jako transparentní součást schváleného rozpočtu agentury, které mají předejít hrazení jakýchkoliv nákladů ze strany příjemců dotací NSA – tedy jednotlivých svazů. Navštívil podle svých slov i řadu akcí v Evropě.

„Vámi dotazované akce jsou pouze zlomkem a to, že se globální sportovní akce konají po celém světě a často v atraktivních destinacích, je skutečnost, která ale nebyla důvodem mé pracovní cesty,“ doplňuje s tím, že se zúčastnil například mistrovství světa v házené v Mnichově, evropských her v Krakowě či zimní univerziády v italském Turíně.

V Šebkových cestách prozatím nevidí problém ani jeho stranický kolega, člen dozorčí rady agentury a předseda sněmovního podvýboru pro sport Jakub Janda (ODS). Jak doplnil, je to téma pro dozorčí komisi NSA, která zasedne na konci května.

„Jestli na to dojde, určitě na komisi budeme požadovat nějaké vysvětlení. Ale konkrétně já v tom zatím problém nevidím, protože předseda sportovní agentury je nejvyšší sportovní autorita, jezdí do zahraničí a vytváří tam spolupráce s ostatními státy... Jestli to má v popisu práce, nevidím na tom nic špatného. Na základě vašeho dotazu si ale nechám ty cesty předložit a zeptám se ho,“ přislíbil Janda.