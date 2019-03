Plat jako ministr, 80 zaměstnanců. Sněmovna podpořila vznik Národní sportovní agentury

Sněmovna navzdory opoziční kritice schválila vznik Národní sportovní agentury, která převezme od ministerstva školství sportovní agendu včetně dotací. Dolní komora o tom ve středu rozhodla v rámci novely o podpoře sportu. Novelu přijala navzdory opoziční kritice, že vznik agentury jako nového centrálního úřadu je nesystémový a že rozdělování peněz bude málo transparentní. Aktualizováno Praha 10:36 13. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sněmovna navzdory opoziční kritice schválila vznik Národní sportovní agentury, která převezme od ministerstva školství sportovní agendu včetně dotací (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Poslanci odmítli opoziční návrhy, aby agentura byla například příspěvkovou organizací ministerstva školství, nikoli novým úřadem. Sněmovna také odmítla žádost, aby požadavky na předsedu agentury nebyly šité na míru poslanci ANO a vládnímu zmocněnci pro sport Milanu Hniličkovi. Poslanec Pirátů Lukáš Bartoň v této souvislosti poznamenal, že novele se přezdívá „lex Hnilička“.

Předsedou agentury tak bude moci být být osoba starší 30 let, která má nejméně pětileté zkušenosti v řídící funkci v oblasti sportu. Na rozdíl od požadavků na jiné představitele centrálních úřadů by předseda agentury mohl být člen Parlamentu.

Sněmovna odmítla také návrhy, aby agentura neměla sídlo v Praze, ale v Bruntále, Žďáru nad Sázavou nebo v Ostravě.

Podpora sportu

Hlavním úkolem agentury bude vytvoření nového systému státní podpory sportu. Podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry. Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc potíže s žádostmi o peníze. Velkým problémem jsou i sportoviště. Letos je v kapitole ministerstva školství na sport vyčleněno 5,5 miliardy korun, slibováno bylo sedm miliard.

Agentura, jejíž vytvoření nyní posoudí Senát, by měla mít částečně parametry samostatného ministerstva. Její předseda by měl pobírat stejný plat jako ministr. Agentura by měla mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství.