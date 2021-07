Olympisjký výbor selhal, jeho úkolem je sportovcům zaručit bezpečnost, říká šéf Národní sportovní agentury

Kdo nese odpovědnost za nákazu českých olympioniků cestou do Tokia? Jaká je atmosféra na olympijských hrách? K čemu je dobrá Národní sportovní agentura? A potřebujeme ministerstvo sportu? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser. Praha 13:37 30. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vy jste ostře kritizoval Český olympijský výbor (ČOV), že selhal a jak jste řekl Deníku N, případ nákazy českých olympioniků v letadle by v žádném případě nemělo vyšetřovat jeho vedení. Proč?

To je jako kdyby případné tunelování Sazky vyšetřoval sám pan Hušák. Podle mě je to opravdu skandál, a kdyby to byl skandál mezi námi, tak se o tom můžeme bavit tady v rádiu a možná na úrovni právě sportovní agentury. Problém je, že mě opravdu kontaktují mezinárodní média a v Japonsku je to poměrně veliké téma. Je jasné, že pochybení, které bylo zásadní, a to od koho jiného než ČOV, musí vyšetřovat někdo jiný a nezávislý. Ne sám ČOV.

Co vyčítáte vedení ČOV? Očkování proti covidu-19 přeci není povinné?

Olympijské hry nevyžadovaly povinné očkování, to všichni vědí. Mám dva dopisy z vedení ČOV, které opravdu vyžadovaly vypravit speciální let zejména z toho důvodu, že bezpečnost je na prvním místě. A že tento let musí vypravit, protože to bude přímá linka, sportovci nebudou přestupovat a nehrozí tam riziko nákazy. Bohužel situace je taková, jaká je a hráči nebo sportovci, kteří tam jeli po své linii, na tom byli naopak mnohem lépe.

V Japonsku není možné, abyste si ani na chvilku sundal roušku. A prezentace sportovců před odletem na olympijské hry, kdy na letišti bylo více než 20 sportovců bez roušky na jednom místě, tak to je pro Japonce něco nepochopitelného. Nemůžu vědět, co se v letadle stalo, ale očekával bych, že role ČOV je opravdu dávat na všechny pozor. Má být přítomen někdo v letu, aby řekl, že taková a taková jsou pravidla.

Mělo by být podle vás očkování podmínkou účasti ve výpravě? Nemyslím ani u sportovců, ale alespoň pro doprovodný personál?

Myslím si, že ano. Když se bavím se sportovci, kteří chtěli být očkováni na začátku sezony, a pak se k tomu nedostali, protože nechtěli předbíhat, a potom zejména atleti nechtěli riskovat jakékoliv zdržení tréninku, tak pochopím, že někteří odjeli na olympijské hry, aniž by se očkovali, protože to nebylo povinné. Ale ČOV musí, jelikož je stále organizátorem olympijských her, zaručit bezpečnost sportovců. Pro nic jiného dnes ČOV není.

Ceý rozhovor si můžete přehrát ve videu.