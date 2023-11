‚Přál bych jim, aby se vrátili v čase.‘ Neffovi vadí používání pojmu ‚nová totalita‘

Ve speciálním vysílání Radiožurnálu na Národní třídě v Praze přivítal moderátor Tomáš Pancíř spisovatele a zakladatele serveru Neviditelný pes Ondřeje Neffa a redaktorku týdeníku Respekt Silvie Lauder. „O nové totalitě často hovoří lidé, kteří jsou nejenom prominentními představiteli současné společnosti, ale také té minulé. Speciálně myslím předsedu hnutí ANO Andreje Babiše,“ řekla Lauder. Speciál Radiožurnálu Praha 15:16 17. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Je tu zaparkovaný skříňák žluté barvě Veřejné bezpečnosti a je tam pán, který je v uniformě příslušníka Veřejné bezpečnosti. Musel jsem se smát, když jsem koukal, jak vypadá, protože má vlasy jako mánička až na ramena. Kdyby byl policajt tenkrát v roce 1989, tak by nůžky přišly ke slovu velmi brzy,“ odpověděl Neff na otázku, co ho na Národní třídě zaujalo.

Lauder upozornila v rozhovoru na křehkost ideálů, na kterých je postaven český stát. „Riziko ztráty ideálů se zvyšuje s nejrůznějšími událostmi, které se aktuálně dějí, na příklad s válkou na Ukrajině nebo technologickým pokrokem. Je potřeba neustále o ideály demokracie a svobody pečovat a debatovat o nich,“ podotkla.

Podle spisovatele Neffa nadužívání některých pojmů v diskuzích vede k devalvaci jejich významu.

Ondřej Neff je spisovatel science fiction a novinář, vydavatel internetových deníků Neviditelný pes a DigiNeff. Působil jako redaktor Československého rozhlasu a podílel se na vysílání i 21. srpna 1968. Silvie Lauder je novinářka a autorka knihy V pasti pohlaví. Pracuje jako redaktorka časopisu Respekt. V roce 2013 jí byla udělena Novinářská cena nadace Open Society Fund.

„Ať už je to pojem dezinformace, nebo mě může vzít čert, když teď každou chvíli odněkud slyším, že je nová totalita. No, já bych lidem přál, aby se opravdu vrátili v čase do té totality,“ rozhořčil se.

