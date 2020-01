Nový ředitel se do čela kyberúřadu postaví v dubnu. Kandidáti musí představit vlastní koncepci úřadu

Řízení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost by se měl nástupce odvolaného ředitele Dušana Navrátila ujmout od dubna. V pondělí to řekl premiér Andrej Babiš (ANO) poté, co vláda schválila způsob výběru nového šéfa instituce. Ředitele tajných služeb a zástupce vlády doplní v sedmičlenné komisi poslankyně Jana Černochová (ODS) a zastupitel Patrick Zandl (Piráti) jako zástupci opozice.

