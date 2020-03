Úřad pro kybernetickou bezpečnost mění ředitele. Nově ho povede generál Karel Řehka

Karel Řehka (45) se účastnil zahraničních armádních misí, působil u speciálních sil, na ministerstvu obrany i u NATO. Nahradí Dušana Navrátila, jehož odvolání loni v prosinci zdůvodnil premiér Andrej Babiš (ANO) nízkou odborností a nedostatečnými manažerskými a komunikačními schopnostmi.

Nový ředitel by měl nastoupit k dubnu. Do jeho jmenování vede kyberbezpečnostní úřad statutární náměstek Jaroslav Šmíd. Do výběrového řízení se přihlásilo devět lidí. Ve výběrové komisi zasedali i ředitelé všech tří českých zpravodajských služeb.

Jednání výboru bylo kvůli koronavirové hrozbě neveřejné. Sešlo se na něm 13 z 18 členů, měli nasazené roušky.

Řehka vystudoval vojenské gymnázium v Opavě a Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. Absolvoval například roční důstojnický kurz ve Velké Británii nebo prestižní kurz rangers v USA. Zúčastnil se misí na Balkáně a v Afghánistánu.

V české armádě působil u 601. skupiny speciálních sil generála Moravce, které od roku 2010 vedl. Od listopadu 2014 stál v čele Ředitelství speciálních sil ministerstva obrany. Naposledy byl zástupcem velitele Mnohonárodní divize severovýchod, pod kterou spadají alianční jednotky rychlé reakce předsunuté na území Polska a Pobaltí.

NÚKIB vznikl v létě 2017 vyčleněním z Národního bezpečnostního úřadu. Jako centrální správní orgán má na starost kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů. Zabývá se i neveřejnými službami v rámci družicového systému Galileo. Bývalý poslanec a někdejší šéf Národního bezpečnostního úřadu Navrátil vedl NÚKIB od jeho vzniku.