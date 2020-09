ONLINE: V pátek zatím přibylo 908 případů covidu. Slováci zvažují, že Česko zařadí na červený seznam

Nárůst případů nemoci covid-19 byl v Česku k pátečnímu večeru znovu rekordní, v 18.00 přibylo 908 nakažených. Je to více, než bývalo od březnového začátku epidemie až do 8. září případů za celý den. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Páteční počet nově potvrzených případů k večeru je skoro o dvě stovky vyšší než za stejnou dobu ve čtvrtek, kdy bylo za celý den zaznamenáno 1382 nakažených.

Praha 18:23 11. 9. 2020 (Aktualizováno: 18:48 11. 9. 2020)