Policie zasahovala v pražském obchodě nakladatelství Naše vojsko, které prodává i kalendáře s nacisty

„Mohu potvrdit, že policisté z odboru extremismu a terorismu provádějí úkony trestního řízení ve spojitosti s touto věcí,“ uvedla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Případ podle ní dozoruje Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5.

K případu se vyjádřilo Městské státní zastupitelství, které je nadřízené obvodnímu. „Věc se týká prodeje kalendáře s portréty představitelů třetí říše,“ uvedl pro server Novinky.cz jeho mluvčí Aleš Cimbala.

Trestní oznámení kvůli prodeji kalendáře podal mimo jiné předseda Nadačního fondu obětem holocaustu Michal Klíma. „Státní zastupitelství pro Prahu 5 mě právě informovalo, že moje trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů osobami jednajícími za nakladatelství Naše vojsko bylo postoupeno k šetření policejnímu orgánu Policie ČR, Krajskému ředitelství policie hl.m. Prahy,“ informoval v úterý na twitteru.

Nakladatelství vzbudilo rozruch na konci května, kdy začalo prodávat kalendáře s osobnostmi třetí říše. Ministr vnitra Jan Hamáček to tehdy označil za „nevkusné a nemorální“. „Nevkus v tomto směru ale bohužel není trestný čin. K tomu ostatně došly orgány činné v trestním řízení, které se tím opakovaně zabývaly,“ napsal serveru iROZHLAS.cz.

Nařídil ale, aby resort vypověděl nakladatelství smlouvu z prostor, které mu pronajímal. Stejný krok udělalo i hlavní město Praha.

Nakladatelství má ve své nabídce i kalendář s portréty osobností nacistické třetí říše | Foto: Martin Štorkán | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prodej tehdy kritizovali velvyslanci Izraele a Německa v České republice. „Jsem šokovaný a znechucený z toho, že se takový kalendář s fotografiemi nacistických válečných zločinců prodává,“ napsal na twitteru izraelský velvyslanec Daniel Meron.

Podle zástupce našeho západního souseda Christopha Isranga jde o předměty, které „oslavují nejhorší zločince v lidské historii“, což je nepřípustné. „Nedokážu pochopit, že někdo vyrábí, prodává nebo si kupuje takový odpad,“ napsal na twitteru. Ocenil také, že se v České republice, která si od nacistů vytrpěla tolik, rozhořela diskuse, jestli je něco takového možné tolerovat. Israng už v minulosti upozornil na prodej masek s podobou Hitlera v centru Prahy.

Server iROZHLAS.cz požádal nakladatelství o vyjádření, to zatím nereagovalo. Ředitel nakladatelství Emerich Drtina ale na konci května odmítl, že by šlo o propagaci nacismu. „Vše vydáváme za účelem zisku. Více k tomu nemám co dodat,“ napsal serveru iROZHLAS.cz.

Hrnky a trička

Policie už v minulosti nakladatelství vyšetřovala kvůli prodeji hrnků a triček s podobiznou německého nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Případ ale odložila.

„Ve věci nebylo prokázáno, že by pohnutkou či motivem pro vydání morálně diskutabilních potisků na hrnky a trička, bylo cokoliv jiného než zisk v rámci ekonomické činnosti,“ informoval před dvěma lety mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Problémem podle něj bylo, že „v českém právním řádu není jakýmkoliv způsobem kodifikován obecný zákaz zobrazování či veřejné prezentace jakýchkoliv symbolů či osob“.

Mezitím se do nabídky dostaly i trička a hrnky s dalšími představiteli třetí říše – například s „katem českého národa“, zastupujícím říšským protektorem Reinhardem Heydrichem, státním ministrem K. H. Frankem, osvětimským „doktorem“ Josefem Mengelem, jedním z tvůrců holokaustu Adolfem Eichmannem a dalšími. Později pak přibyly i popelníky a nyní i kalendář na rok 2021.